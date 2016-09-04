Суд арестовал обвиняемую в убийстве ребенка в Иваново

Следствие считает, что женщина похитила и убила двухлетнюю девочку из-за ревности
25-летняя женщина, обвиняемая в похищении и убийстве двухлетней девочки, заключена под стражу.
«Как сообщалось ранее, 2 сентября 2016 года у подъезда одного из домов по улице Меланжевой города Иваново женщина, воспользовавшись непродолжительным отсутствием родственницы ребенка, похитила девочку из детской коляски», — приводит «Интерфакс» сообщение СУ СКР по Ивановской области.
В тот же день тело ребенка было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов совместно с активистами поискового отряда «Лиза Алерт» в парке «Харинка».
По информации следствия, обвиняемая, являясь официальной супругой биологического отца ребенка, совершила похищение и убийство девочки из-за ревности к внебрачной дочери и ее биологической матери.
По данному факту были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Похищение и убийство малолетнего, сопряженное с похищением»). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее «Известия» писали, что следователи предъявили обвинение женщине, подозреваемой в похищении и убийстве внебрачной двухлетней дочери своего супруга.
Напомним, в пятницу неизвестная женщина похитила из коляски двухлетнего ребенка, когда бабушка, гулявшая с ней, отлучилась. Момент похищения малолетнего ребенка попал в объективы видеокамер, установленных на близлежащих зданиях.
Тело девочки в реке парка «Харинка» обнаружили сотрудники полиции и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» около 19.00 в тот же день.
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