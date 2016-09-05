Минобороны Японии проверит информацию о запуске КНДР трех ракет

Министерство обороны Японии уточняет информацию о возможном запуске Северной Кореей трех баллистических ракет в направлении Японского моря. Информацию об этом распространила японская телекомпания NHK.



Ранее «Известия» писали, что КНДР запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря.

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