Самые интересные события Московской книжной ярмарки. Выбор «Известий»

Предъюбилейная, 29-я по счету, Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ), открывающаяся в среду в павильоне № 75 ВДНХ, без сомнения, станет главным культурным событием этой недели.



Ярмарка — старейший столичный бренд (проводится аж с 1977 года, с небольшими перерывами), нашедший отражение даже в голливудских фильмах про Россию (вспомним «Русский дом» по сценарию Тома Стоппарда). Всего за 125 рублей (цена билета) любой человек может увидеть уникальное по формату мероприятие. Ведь только у нас и нигде более писатели сами приходят «показать товар лицом» своему читателю.



«Известия» выбрали самые интересные выступления, которые нельзя пропустить.

7 сентября

Писатель Алексей Иванов, автор знаменитого персонажа — пропившего глобус географа, представит новую книгу «Вилы», посвященную Пугачевскому восстанию. Участникам встречи можно поспорить с автором, уверенным, что бунт Пугачева был борьбой за новую элиту, а не за свободу.



Стенд АСТ, 15.00–15.30



Известный лингвист Максим Кронгауз с женой и журналисткой Марией Бурас представляют книгу «Новогодняя сказка. Выше некуда». Автор бестселлера «Русский язык на грани нервного срыва» выступил в необычном амплуа, создав детскую сказку. Главные герои — два ребенка из пятиэтажки — знакомятся со странными соседями и спасают мир. Но Кронгауз не был бы Кронгаузом, если бы не начинил сказку своими любимыми языковыми играми.



— Мы поставили задачу написать сказку современным языком. Потому что у большинства сказок язык какой-то не совсем сегодняшний, — рассказал Кронгауз «Известиям». — Наши герои-соседи — люди с определенными речевыми характеристиками. По особому говорят вахтер, работница салона красоты, чиновник и другие странные соседи.

Стенд АСТ, 15.30–16.00



Популярный в прошлом бит-квартет «Секрет» с Николаем Фоменко и Максимом Леонидовым исполнит хиты «Алиса не любит гостей», «Привет, сегодня дождь и скверно» и раздадут автографы, пока музыкальный журналист Сергей Миров представит книгу-биографию «Это «Секрет»? Игра в «Битлз».

Стенд «АСТ Нон-фикшн», D9-E10, 13.00–14.00

Протоиерей Всеволод Чаплин приедет к павильону на мотороллере и выступит с литературным дебютом: «Тайны церкви». С паствой Чаплин поговорит на тему «Женщина — тоже человек?» и других актуальностях.

Стенд «АСТ Нон-фикшн», D9-E10, 15.00–16.00

Денис Драгунский и писательница Наталья Громова поговорят о проблеме истории и памяти. Денис Драгунский больше известен как автор коротких рассказов, но впервые он обратился к роману, действие которого происходит накануне Первой мировой войны. Историк и литературовед Наталья Громова давно занимается темой превращения поэтов и писателей в номенклатурных советских литераторов в 1930-е годы.

Площадка «Первый микрофон», 16.00–17.00



8 сентября

Писатель Борис Евсеев представит свой главный роман со сложным названием «Офирский скворец». Главный герой повести — живой скворец, обученный говорить аферистом екатерининских времен. В романе разворачивается настоящая детективно-лингвистическая история, ведь птица попадает в будущее, вместе с компанией дознавателей, мечтающих свернуть шею крамольному скворцу.



Стенд «Эксмо», 14.30

Самый известный писатель-фантаст страны Сергей Лукьяненко представляет новый роман «Кваzи».

Стенд издательства АСТ, 17.00–17.30



Уже самые ярые критики телевизионного «мыла» признали, что сериалы — это не только зло, но и добро. Профессор кафедры литературы Московского государственного лингвистического университета Евгений Жаринов расскажет, почему нужно смотреть сериалы и какие параллели существуют между хитами и шедеврами мировой литературы. Профессор анализирует «Твин Пикс», «Во все тяжкие», «Настоящий детектив», «Игра престолов», «Клан Сопрано», «Лиллехаммер» и др.



Стенд «АСТ Нон-фикшн», D9-E10, 12.15–13.00



9 сентября



Уже традиционной на ММКВЯ стала встреча с ведущим «Умников и умниц» Юрием Вяземским. Не обойдется без Вяземского и на сей раз. Ведущий представит свои новые книги, посвященные телепередаче.



Стенд издательства АСТ, 14.30–15.00



Эпохальная актриса Инна Макарова, недавно отметившая свое 90-летие, проведет творческий вечер, приуроченный к выходу книги «Моя высота: встреча с Великой актрисой».



Стенд «АСТ Нон-фикшн», D9-E10, 16.45–17.30



Никита Михалков встретится со зрителями и расскажет о новой порции своих дневников «Мои дневники. 1972–1993». Первая книга имела колоссальный успех и вызывала желание автора повторить начатое.

Стенд «Эксмо», 16.00



10 сентября



Перед гостями ярмарки выступят победители и финалисты международного конкурса чтецов «Живая классика». Школьники прочтут произведения Эдуарда Успенского.



— В этом году Крокодилу Гене 50 лет, — рассказала «Известиям» президент фонда Марина Смирнова. — Специально к дню рождения любимого героя мы подготовили особое выступление.



Стенд издательства АСТ, 12.30–13.30



В рамках мероприятий «Час «Большой книги»» Петр Алешковский презентует роман «Крепость», претендующий на все главные литературные награды этого года. Писатель подробно расскажет о невредных чингизидских ноу-хау. В том числе про введение переписи, почтовой службы, про удобные налоги, не распространявшиеся на детей и стариков и даже про Москву, построенную Иваном Калитой на ордынскую «неучтенку».



— Я считаю, что бережное отношение заключается в том, чтобы не думать, будто завоеватели России были идиотами, а вместо этого — аккуратно смахивать кисточкой слой за слоем, наблюдая за медленным истаиванием истории, — рассказал Алешковский «Известиям».

Площадка «Первый микрофон» 10.00–11.00



Профессор Владимир Серкин, автор бестселлеров «Хохот шамана» и «Свобода шамана», расскажет о практиках шаманов, которые будут полезны в реальной жизни.



Стенд «АСТ Нон-фикшн», D9-E10, 14.30–15.15



11 сентября



Без преувеличения легендарная детский психолог Юлия Гиппенрейтер выступит перед взрослыми и детьми. Выступления Юли Борисовны всегда отличаются повышенным вниманием публики, поскольку проходят в форме интерактива. Гиппенрейтер вызовет гостей ярмарки и разыграет типовую ситуацию «ребенок–взрослый». Так, на примере психолог покажет, как нужно общаться с ребенком.



Стенд «АСТ Нон-фикшн», D9-E10, 13.15–14.00



Лауреат премии «Букер» Александр Снегирев, написавший скандальную книгу о женщине Вере, тщетно ищущей мужа, ответит на любые вопросы аудитории. Встреча, несомненно, должна привлечь слабую половину аудитории, поскольку автор не раз признавался, что больше всего его интересуют проблемы женщин. Встречей со Снегиревым вполне можно заменить визит к психологу.



Стенд «Эксмо», 14.45



На ярмарке отметят 120-летие Фаины Раневской. Поклонников таланта «Салтыкова-Щедрина в юбке» (так называли Раневскую современники) ждут на презентации книги-сенсации «Неизвестная Раневская», где собраны тексты о Раневской, написанные Валентиной Талызиной, Евгением Стебловым, Людмилой Гурченко и другими актерами.



Стенд «АСТ Нон-фикшн», 16.15–17.00



Подробнее о мероприятиях — на сайте ММКВЯ.