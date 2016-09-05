Меркель не исключила скорой встречи в «нормандском формате»

При этом канцлер Германии не назвала точной даты проведения переговоров
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что встреча «нормандской четверки» может пройти в ближайшее время, однако отметила, что точной даты и времени переговоров пока нет. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Китае в понедельник.
«Мы договорились о следующих шагах. Я также не исключаю, что в «нормандском формате» снова состоится в ближайшее время встреча глав государств и правительств, но точного времени я пока определить не могу», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прежде чем окончательно определиться с проведением встречи в «нормандском формате», предстоит много работы.
До этого президент Франции Франсуа Олланд заявил, что новые переговоры «четверки» состоятся в ближайшие недели. На своей странице в Facebook Олланд написал о договоренности организовать саммит Германии, Франции, России и Украины.
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