МИД РФ о поджоге телеканала: власти Украины подстрекают экстремистов

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию со свободой слова на Украине
В МИД России возмущены и встревожены сообщениями о поджоге в здании украинского телеканала «Интер». В российском внешнеполитическом ведомстве назвали это очередным фактом грубого нарушения принципа свободы выражения мнений и безопасности журналистов на Украине.
«Налицо очередное подтверждение плачевной ситуации с соблюдением прав человека в этой стране, наглядная демонстрация искусственно созданной атмосферы ненависти и страха, болезненного восприятия любых альтернативных точек зрения. Такова истинная цена провозглашаемой Киевом приверженности европейским стандартам и соответствующим международным обязательствам Украины», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД России.
В комментарии отмечается, что властные структуры на Украине не просто попустительствуют местным националистическим и экстремистским организациям. Некоторые высокопоставленные лица своими заявлениями откровенно подстрекают их на противоправные действия, заявили в МИДе.
Как сообщали «Известия», в воскресенье в Киеве произошел пожар в здании, где располагается телеканал «Интер». Этому предшествовали беспорядки, устроенные группой молодых людей. Перед зданием редакции они установили палатки и подожгли автомобильные шины. Пожар на телеканале начался после того, как одному из участников акции удалось забросить бутылку с горючей смесью в окно первого этажа.
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