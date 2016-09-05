МИД РФ о поджоге телеканала: власти Украины подстрекают экстремистов

В МИД России возмущены и встревожены сообщениями о поджоге в здании украинского телеканала «Интер». В российском внешнеполитическом ведомстве назвали это очередным фактом грубого нарушения принципа свободы выражения мнений и безопасности журналистов на Украине.

«Налицо очередное подтверждение плачевной ситуации с соблюдением прав человека в этой стране, наглядная демонстрация искусственно созданной атмосферы ненависти и страха, болезненного восприятия любых альтернативных точек зрения. Такова истинная цена провозглашаемой Киевом приверженности европейским стандартам и соответствующим международным обязательствам Украины», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД России.

В комментарии отмечается, что властные структуры на Украине не просто попустительствуют местным националистическим и экстремистским организациям. Некоторые высокопоставленные лица своими заявлениями откровенно подстрекают их на противоправные действия, заявили в МИДе.

Как сообщали «Известия», в воскресенье в Киеве произошел пожар в здании, где располагается телеканал «Интер». Этому предшествовали беспорядки, устроенные группой молодых людей. Перед зданием редакции они установили палатки и подожгли автомобильные шины. Пожар на телеканале начался после того, как одному из участников акции удалось забросить бутылку с горючей смесью в окно первого этажа.

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