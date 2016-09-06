Сирийских курдов позвали на переговоры в Женеву в составе «Хмеймим»

Оппозиционная группа «Хмеймим» приглашает представителей сирийской курдской партии «Демократический союз» войти в состав своей делегации на переговорах в Женеве. Об этом «Известиям» заявил глава объединения Ильян Масаад. Он также отметил, что если спецпредставитель Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура не согласится принять делегацию переговорщиков в обновленном составе, группа «Хмеймим» выйдет из диалога.

— 16 июня я присутствовал на встрече с Сергеем Лавровым. Российский министр задал мне вопрос относительно участия курдов в переговорном процессе. Я сказал, что мы готовы выступить в Женеве единой делегацией с курдами. Лавров выразил этому свое одобрение. На встрече присутствовал также представитель сирийской курдской партии «Демократический союз» Халед Иса, который, впрочем, настаивал на отдельной делегации. Сейчас я могу снова озвучить свою позицию: я приглашаю представителей «Демократического союза» и, в частности, его лидера Салеха Муслима выступить на переговорах единой делегацией. Если де Мистура откажется от такого варианта, мы прервем наше участие в диалоге, — подчеркнул Ильян Масаад.

Проблема участия курдов в женевских переговорах по сирийскому урегулированию до сих пор остается предметом разногласий сторон. Россия настаивает, что представителей курдов также необходимо привлечь к диалогу. Такую позицию 27 августа подтвердил глава МИДа Сергей Лавров в заявлении по итогам переговоров с госсекретарем США Джоном Керри.

— Я убежден, что курды должны быть в этом процессе полноценно представлены. Курды должны оставаться частью сирийского государства и должны быть частью решения проблемы, а не фактором, который будет использоваться для того, чтобы Сирию расколоть, потому что это повлечет за собой цепную реакцию по всему региону, — отметил российский министр.

Как заявлял Сергей Лавров в марте, участие курдов в переговорах блокирует только Турция.

— Все остальные участники Международной группы поддержки Сирии однозначно выступают за необходимость участия курдов с самого начала переговорного процесса, — подчеркнул тогда глава российской дипломатии.

Вместе с тем не похоже, что с тех пор позиция Анкары серьезно изменилась. Начавшаяся 24 августа турецкая операция в приграничном сирийском городе Джараблусе, целью которой объявлены как террористы ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России), так и курдские формирования, говорит о непримиримости Турции в отношении курдов.

Впрочем, за прошедшее время не изменилась и позиция «Демократического союза» относительно участия в диалоге. Как отметил в беседе с «Известиями» представитель этой партии в России Абд Салам Али, курды готовы приехать в Женеву, но только при условии, что они будут представлены там отдельной делегацией.

— Мы готовы принять участие в переговорах. Но очень сомневаюсь, что мы войдем в состав группы «Хмеймим». Такой вариант нами не рассматривается. Курды должны быть представлены на переговорах в Женеве отдельной делегацией, — подчеркнул собеседник «Известий».

Между тем последний раунд диалога завершился еще в апреле, и пока вопрос о времени его возобновления остается открытым. Ранее звучали заявления, что это может произойти в августе. Однако последний месяц лета закончился несколько дней назад, и до сих пор не было названо никаких — даже примерных — дат, когда дискуссия по будущему политическому устройству Сирии могла бы продолжиться.