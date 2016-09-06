Донбасс потребует от Киева выплатить пенсии жителям ДНР

На очередной встрече контактной подгруппы по экономическим вопросам 7 сентября представители самопровозглашенной Донецкой республики поднимут вопрос о выплате Киевом пенсий гражданам, проживающим на территории Донбасса. Об этом «Известиям» рассказал полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

— В подгруппе по экономическим вопросам мы поднимем вопрос о выплате пенсий Киевом. Для нас это важно. Более того, это прописано и в комплексе мер по выполнению Минских соглашений — наши граждане должны получать от Украины заработанную ими пенсию независимо от того, что в республике им уже выплачивают пенсии и социальные пособия, — отметил Пушилин.

Также, по словам полномочного представителя ДНР, на переговорах будут подняты и другие вопросы — такие как принятие закона «Об амнистии» в политической подгруппе. Что касается работы подгруппы по безопасности, то в ее повестке — вопрос по разведению сторон и подписание соответствующих документов.

— Продолжается и делается большой объем работы в подгруппе по гуманитарным вопросам. Вопрос первостепенной важности здесь — это обмен пленными, — сказал Пушилин.

На вопрос «Известий» о том, изменилась ли позиция Киева касательно выплат пенсий жителям Донбасса, представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма отвечать отказался.



Однако, как ранее заявил вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Украины Вячеслав Кириленко, до тех пор, пока территории Донбасса находятся под контролем ДНР и ЛНР, о том, чтобы Украина выплачивала проживающим там людям пенсии, «не может быть и речи».

— Мы не можем сейчас перевести туда деньги. Там нет банков, финансовых учреждений, которые были бы подконтрольны Украине. И потом ответственность будет на тех, кто инициировал этот процесс, — отметил Кириленко.

Выплата пенсий жителям Донецкой и Луганской областей была приостановлена в 2014 году. Правительство Украины ужесточило правила выплаты социальных пособий, обязав граждан ДНР и ЛНР для получения пенсий выезжать с территории Донбасса, регистрироваться в подконтрольных Киеву городах, получать статус переселенца и проживать по месту регистрации.

Пересмотреть это решение согласно п. 8 комплекса мер по выполнению Минских соглашений Киев обязался еще в 2015 году. Однако вместо этого были заморожены выплаты даже беженцам, несмотря на то что такой шаг противоречил конституции Украины.

Следует отметить, что без социальных выплат пенсионеры, проживающие на территориях, не подконтрольных Киеву, не остались: согласно указу лидера ДНР Александра Захарченко, с 1 августа 2016 года размер пенсионных выплат был увеличен на 10%.

В сентябре этого года в ДНР планируется выплатить пенсии 675,6 тыс. граждан на общую сумму 2963 млн рублей.