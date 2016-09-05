СКР подтвердил задержание директоров «Реновы» и «Т Плюс»

Следственный комитет России подтвердил задержание в Москве управляющего директора компании «Ренова» Евгения Ольховика и генерального директора компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера.

«К настоящему времени задержаны Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер. Местонахождение Михаила Слободина устанавливается. В отношении задержанных следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.

Ранее СМИ сообщили, что бизнесмены задержаны по подозрению в подкупе руководства Республики Коми. В офисах компании «Т Плюс» и аффилированных компаний прошли обыски. При этом в «Ренове» подчеркивали, что обыски не имеют отношения к самой группе компаний и касаются только дочерней «Т Плюс». По данным Следственного комитета, обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по факту дачи взяток прежнему руководству республики (проходят по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера) на сумму более 800 млн рублей за установление выгодных для энергокомпаний тарифов.

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