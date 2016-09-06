Иностранные туристы потянулись в Россию

Росту въездного туризма в этом году способствовали программы стратегического продвижения за рубежом национального туристического продукта, полагают эксперты. В Федеральном агентстве по туризму (Ростуризме) наиболее масштабным проектом считают Visit Russia, стартовавший по инициативе ведомства в прошлом году. При этом, помимо привычных Санкт-Петербурга и Москвы, иностранцы стали всё чаще отдавать предпочтения новым интересным маршрутам и «осваивать» отдаленные регионы.

В рамках этого проекта на базе сформированной сети национальных туристических офисов за рубежом предусмотрено проведение презентаций, подготовка публикаций в СМИ, работа в социальных сетях и в целом максимально широкое взаимодействие с аудиторией. Согласно материалам проекта, в 2015–2016 годах открыто около 20 зарубежных представительств в Европе и Азии.

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев считает, что результатом этих усилий стало значительное увеличение иностранного турпотока уже в этом году. Об увеличении числа зарубежных туристов говорят и другие эксперты.

— Прирост потока международного туризма в страну в целом составил 14–18%, — отмечает генеральный директор Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова.

Поскольку в Ростуризме положительную динамику по въездному туризму также ожидают в пределах 20%, то на основании данных за прошлый год можно считать, что в 2016 году свой отпуск в России проведут 3,42 млн иностранцев.



Особой популярностью этим летом пользовался Санкт-Петербург, который стал первым партнером программы Visit Russia. По мнению Сергея Корнеева, помимо роста числа туристов, результатом активного продвижения туристических возможностей Санкт-Петербурга стало и его признание туристической столицей Европы в этом году. Об этом стало известно в воскресенье, 4 сентября, когда Северной столице была присуждена престижная премия в области туризма Word Travel Awards.



Елена Лысенкова говорит, что, помимо Санкт-Петербурга, большой интерес у туристов из-за рубежа вызывают также Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск и Москва.

При этом ведется активная работа по разработке всё новых интересных для туристов маршрутов, отмечает Сергей Корнеев. Например, по городам российского Северо-Запада большим успехом пользуется туристический маршрут «Серебряное ожерелье», популярен маршрут в постолимпийский Сочи, привлекают туристов Алтай, Казань и множество других туристических продуктов. Благодаря развитию этих продуктов и их продвижению за рубежом, считает Сергей Корнеев, этот летний сезон можно смело назвать сезоном возвращения европейского международного туризма.

По словам Елены Лысенковой, прирост потока туристов в Россию происходит в первую очередь за счет азиатского рынка и китайских туристов. По ее оценке, рост потока за счет этой части туристов составит к концу 2016 года порядка 40% — до 250 тыс. человек. При этом эксперты не сомневаются, что лидерство по числу туристов, отдохнувших в России, в этом году сохранит за собой Китай. В Ростуризме даже ожидают, что по сравнению с прошлым годом этот показатель возрастет на 30%. Азиатские офисы Visit Russia сейчас работают в Китае, ОАЭ, Иране, Кувейте, Вьетнаме и еще семи странах Юго-Восточной Азии. Однако, как считает Лысенкова, более важную роль играет другая программа — Сhina Friendly.



— Стратегическое продвижение туризма в Россию за рубежом, открытие офисов Visit Russia пока не внесли большого вклада в рост турпотока, но в перспективе 3–5 лет можно ожидать результаты такой работы в виде увеличения количества туристов из стран, в которых такие офисы будут успешно открыты, — считает она.

По словам Елены Лысенковой, в Россию продолжают охотно ехать из стран бывшего Советского Союза, а также туристы из Германии, США, Турции, Британии, Израиля, Кореи, Италии и Испании.

— Европейские страны всегда интересовались Россией и ее историей. Самые активные туристы из Германии, именно эта страна доминирует в списках стран — лидеров выездного туризма не только в РФ, но в Италии, Испании, Греции и так далее, — отметила она.

В Ростуризме считают несколько иначе. Так, по словам Сергея Корнеева, именно турпоток из Испании в этом году должен продемонстрировать наибольшую динамику — 20–25%. Число итальянских туристов в этом году, по его прогнозам, возрастет на 15%, а французских — на 10%. Заметный прирост должны продемонстрировать также страны Юго-Восточной Азии, полагает он.



Эксперты подчеркивают, что росту турпотока в Россию сопутствует и совокупное развитие гостиничных и туристических услуг в стране.

— Рост количества международных отелей по всей стране гарантирует качество услуг индустрии для иностранных гостей и позволяет им чувствовать себя уверенными. Также развитие туризма в Москве и Питере, начиная от навигации на двух языках, заканчивая вывесками на китайском, и доразвитие систем безопасности туристов позволяют повышать привлекательность страны, — говорит Елена Лысенкова.

С ростом въездного туризма ожидается рост доходов туристических компаний и отельеров. Кроме того, по словам Елены Лысенковой, с ним будет связано нивелирование сезонности спроса и развитие объектов гостеприимства, предприятий услуг малого и среднего бизнеса.

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