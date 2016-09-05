Комитет Европарламента проголосовал за отмену виз с Грузией

За визовую либерализацию в отношении грузин высказался комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам. Голосование проходило в штаб-квартире Европарламента в бельгийской столице.

Решение комитета носит рекомендательный характер.

Следующим шагом в отказе от виз при краткосрочных поездках грузинских граждан в ЕС станет одобрение этого решения Европарламентом на предстоящей осенней сессии в Страсбурге, пишет ТАСС.

Напомним, что Еврокомиссия еще в декабре 2015 года сообщила, что Украина и Грузия вполне могут претендовать на отмену виз в ЕС, так как все условия ими выполнены. В Грузии ожидали, что вопрос решится летом. «Известия» недавно приводили слова еврокомиссара по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнеса Хана о решении вопроса о безвизовом режиме для граждан Украины и Грузии в ближайшие недели.

Читайте также:



Меркель заявила о возможности либерализации визового режима с Турцией

