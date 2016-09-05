Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Комитет Европарламента проголосовал за отмену виз с Грузией

В Брюсселе сегодня поддержали предложение о предоставлении грузинским гражданам безвизового режима

За визовую либерализацию в отношении грузин высказался комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам. Голосование проходило в штаб-квартире Европарламента в бельгийской столице.

Решение комитета носит рекомендательный характер.

Следующим шагом в отказе от виз при краткосрочных поездках грузинских граждан в ЕС станет одобрение этого решения Европарламентом на предстоящей осенней сессии в Страсбурге, пишет ТАСС.

Напомним, что Еврокомиссия еще в декабре 2015 года сообщила, что Украина и Грузия вполне могут претендовать на отмену виз в ЕС, так как все условия ими выполнены. В Грузии ожидали, что вопрос решится летом. «Известия» недавно приводили слова еврокомиссара по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнеса Хана о решении вопроса о безвизовом режиме для граждан Украины и Грузии в ближайшие недели.

Читайте также:

Меркель заявила о возможности либерализации визового режима с Турцией

Написать комментарий
Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Комитет Европарламента проголосовал за отмену виз с Грузией

В Брюсселе сегодня поддержали предложение о предоставлении грузинским гражданам безвизового режима

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке