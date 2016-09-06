Клиенты НПФ выступают за сохранение накопительной пенсии

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) плохо представляют, как устроена пенсионная система, но при этом подавляющее большинство из них поддерживает сохранение накопительной части. Неосведомленность при этом отражается на состоянии пенсионных счетов россиян. Большая часть людей, которые в последнее время переводили свои средства из одного НПФ в другой, потеряли накопленный инвестиционный доход.

Клиенты НПФ (более 30 млн человек) голосуют за сохранение накопительной части пенсии. Подавляющее большинство из них (69%) заявило, что часть отчислений за них должна идти на выплаты текущим пенсионерам, а часть — отправляться на персональный счет, который впоследствии поможет им получать накопительную пенсию. Такие результаты получили исследователи фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведя опрос клиентов НПФ. И только каждый пятый (19%) уверен, что все средства, которые за них уплачивает работодатель, должны идти на содержание людей на заслуженном отдыхе. 12% опрошенных вообще затруднились с позицией по этому вопросу.

При этом люди очень мало надеются на государственную пенсию. О том, что она составит меньшую часть их дохода, заявил 61% опрошенных, а 1% и вовсе считает, что она составит «никакую часть».



Увы, но даже самые активные граждане, которые распоряжаются своими пенсионными накоплениями, плохо понимают, как устроена сейчас пенсионная система. Только каждый пятый (19%) из опрошенных «полностью» понимает принципы ее работы. При этом частичную осведомленность или полное непонимание выказали около 80% клиентов НПФ, которых опросил ФОМ. В большей степени это касается именно накопительной части — 81% людей говорит о своем слабом представлении о работе этой компоненты или вообще об отсутствии понимания. В отношении распределительной системы показатель оказался ниже — 76%.

При этом 35% опрошенных впервые услышали о том, что с января 2015 года в России действует так называемая балльная система расчета пенсий. Более половины людей (51%) что-то слышали о ней. И только 13% клиентов НПФ знают о новых правилах. Неудивительно, что около трети людей (31%) затруднились сформулировать свое отношение к «балльной системе», отрицательно о ней высказался каждый четвертый (24%), еще 9% сказали, что этот вопрос им безразличен. При этом 37% положительно оценили новую систему.

Неосведомленность, нужно отметить, оборачивается для людей значительными потерями. Как отмечается в исследовании ФОМа, за последние годы 40% клиентов НПФ переводили свои средства из одного фонда в другой, чаще всего совершались однократные переводы в течение последних двух лет. Большинство (76%) поменяли фонд до истечения пятилетнего срока, позволяющего сохранить накопленный инвестиционный доход. Тем не менее более половины из них уверены, что сохранили его при переводе пенсии, еще треть не имеет четкого понимания, и лишь 7% переводивших средства понимают, что доход они сберегли.



Напомним, что с 2015 года действует правило, что при срочном переводе средств из одного фонда в другой (накопления переводятся по итогам переходной кампании, а не через пять лет) застрахованный теряет инвестиционный доход. Об этом изменении, к сожалению, будущие пенсионеры информированы плохо. По итогам переходной кампании за 2015 год люди потеряли из-за утраты инвестдохода 4 млрд рублей, напомнили «Известиям» в Пенсионном фонде России (ПФР).

— Массовый переход граждан связан с развернутой НПФ сетью привлечения граждан в негосударственные пенсионные фонды, и в ход идут все аргументы, вплоть до того, что агитаторы сообщают людям, что надо срочно переводиться в НПФ, иначе государство у вас заберет пенсионные накопления, — комментирует официальный представитель ПФР Марита Нагога, добавляя, что, конечно, такие действия НПФ по отношению к людям являются нечестными.

Она подчеркивает, что 95% людей подают заявления через представителей НПФ в электронном виде, которые подписывают электронной подписью.

— Эти электронные подписи им создают также представители НПФ. Граждане даже и не видят бланк заявления, на котором есть специальная графа, что при досрочном переводе теряется часть накопленного инвестдохода или убыток фиксируется. Специально делалась такая форма, чтобы люди оповещались о рисках и принимали для себя выгодное решение, — комментирует представитель ПФР.

Во многом проблема объясняется тем, что, как указывается в исследовании ФОМа, по вопросам перевода накопительной части пенсии россияне чаще всего обращались уже в новый НПФ и вообще чаще предпочитают обращаться именно туда, считая это наиболее простым и удобным способом. При этом фонды, заинтересованные в привлечении новых клиентов, часто не информируют граждан о неприятных последствиях.

В то же время те, кто еще не переводил свои средства, чаще предпочли бы обратиться для этого в Пенсионный фонд России, считая его более надежным, чем негосударственные фонды, следует из данных опроса ФОМа.

— Когда граждане приходят подавать заявление в ПФР лично, им об этом рассказывают, и граждане преимущественно подают заявление на перевод накоплений через пять лет, — рассказывает Марита Нагога.

Представители отрасли полагают, что нельзя создавать искусственные препятствия для ускоренной смены фондов.

— В частности, это касается фондов, которые показывают отрицательный доход, а это тоже является риском для пенсии, — говорит советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Валерий Виноградов.

При этом он отмечает, что важно упорядочить процесс переходов прежде всего в части информирования клиентов о риске потери инвестдохода. В связи с этим в этом году Минфин разработал законопроект, который предполагает, что подавать заявление о переходе нужно в своем старом фонде. Как поясняли в ЦБ и Минфине, этот НПФ заинтересован удержать клиента, поэтому проинформирует его обо всех рисках.



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