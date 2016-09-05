Косачев: «Изгоями выглядели скорее сами представители ЕС»

5 сентября в КНР завершился 11-й саммит лидеров стран «Большой двадцатки» (G20). Именно в Ханчжоу стало заметно, что глобальную повестку дня формируют больше не в США и тем более не в Европе. Такое мнение высказал «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

- По итогам саммита «Группы двадцати» в китайском Ханчжоу уже не пристало лишний раз говорить о провале политики изоляции России, - заявил сенатор. - Это просто факт, не нуждающийся более в каких-то доказательствах. Как нет смысла возвращаться и к теме «региональной державы» с «разорванной в клочья экономикой» - особенно на фоне того, как один продуктивный разговор россиян с саудовскими коллегами поднимает мировые цены на нефть на 5%. Все более очевидно, что в глобальном интересе действуют сегодня не страны Запада и их объединения, а иные мировые игроки. И потому США и их союзники, если они хотят вернуть себе лидирующие роли в мире, должны весьма серьезно потрудиться над собственными идеями для планеты. Логика «что хорошо для Америки – хорошо для всего мира» никого не убеждает. Это – путь к самоизоляции, а не к глобальному лидерству.

По мнению сенатора, Евросоюз повязан внутренними проблемами, половина из которых выдумана им же самим. Именно в этом кроется и невозможность формирования им международной повестки.

- Попав в ловушку искусственно раздуваемого конфликта с Россией, зациклившись на антироссийских санкциях, на нелепых, но шумных приготовлениях к отражению «российской агрессии», европейцы сами вывели себя из категории тех, кто задает тон в мировых делах, - отметил Косачев. – Вместо отторжения мировыми лидерами «изгоя», коим так хотели «назначить» Россию, отчужденными на «двадцатке» выглядели скорее сами представители ЕС, - подчеркнул сенатор.

По словам Константина Косачева, возможное возвращение в «большую семерку» уже не выглядит актуальной задачей для России, а ответ на вопрос, кто в ком больше нуждается, вызовет затруднения у самих членов «семерки». Политик считает, что однополярный институт (G7) явно уступает позиции многополярному (G20).

Также сенатор уделил особое внимание и встрече лидеров стран БРИКС, в ходе которой обсуждались вопросы сохранения и укрепления института ВТО как универсального инструмента и регулятора мировой торговли. По его мнению, обсуждение подобных тем прозвучало как ответ на реализуемые США планы по созданию собственных, альтернативных мировым «сепаратистских» механизмов торговли в рамках трансатлантического и транс-тихоокеанского торговых партнерств.

Своим мнением о прошедшем саммите с «Известиями» поделился и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников.



- Если сравнивать саммит G20 с предыдущими, особенно с тем, который проходил в Австралии, где Владимира Путина пытались представить «изгоем», многое изменилось. В прошедшие дни в Ханчжоу выстроилась очередь, чтобы пообщаться с российским президентом. Дело даже не в том, что саммит проходил в КНР, которая является нашим партнером, а в том, что все убедились: ни одна проблема, особенно в сфере международной безопасности, не решаема без участия России, - заявил Калашников.

По мнению депутата, российскому лидеру удается изменить отношение к нашей стране, тон которого пытались задавать США вместе с Западом. И делает это Владимир Путин довольно успешно, проводя встречи с Турцией, Японией, КНР и странами БРИКС. Взаимоотношения с Китаем и другими странами Юго-Восточной и Восточной Азии – огромное достижение российского руководства, уверен Леонид Калашников.



Саммит стран «Большой двадцатки» в китайском Ханчжоу закончил свою работу 5 сентября. В город съехались лидеры 20 крупнейших экономик мира, представляющих две трети населения планеты - 80% мировой торговли. Лидеры G-20 и руководители ряда международных организаций обсуждали вопросы развития мировой экономики и безопасности.