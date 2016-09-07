Россия получила первый ударный беспилотник 

Корпорация «Иркут» начала испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв» (ранее был известен как проект «Як-133»). Аппарат способен вести разведку и при необходимости уничтожать объекты противника, оставаясь при этом незаметным для его радаров. Новинка построена по оригинальной аэродинамической схеме и внешне сильно отличается от традиционных летательных аппаратов.

В дальнейшем новейший беспилотник будет оснащен не только управляемыми ракетами класса «воздух-земля» и бомбами, но и оптико-электронными системами, комплексами радиотехнической разведки и даже радиолокатором.

Как отметил собеседник «Известий» в авиастроительной отрасли, аэродинамическая схема новейшего беспилотника (сочетание геометрической и конструктивной схемы летательного аппарата) очень сложная, содержащая много уникальных технических решений, ранее не применявшихся ни в одном из серийных летательных аппаратов.

— На этапе проектирования шли дискуссии между представителями Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ), «Иркута» и ОКБ Яковлева, в ходе которых высказывались мнения, что аппарат такой формы вообще не сможет летать, — рассказал «Известиям» один из участников проекта. — Сомнения развеялись только после того, как в августе состоялся первый испытательный полет. Всё прошло отлично, конструкторов поздравили.

Состав вооружения беспилотника пока до конца еще не определен, но уже сейчас известно, что стационарные цели БПЛА будет уничтожать бомбами с лазерными и оптическими головками самонаведения, а также корректируемыми по сигналу ГЛОНАСС.

— Уникальная аэродинамическая схема дрона позволяет сделать БПЛА невидимым для вражеских радаров даже в тот момент, когда он применяет оружие или ведет разведку, но и достаточно маневренным и скоростным, — рассказал авиастроитель. — Для того чтобы новейший беспилотник с выбранной аэродинамической схемой смог полететь, пришлось проделать очень сложную работу по комплексированию БПЛА, к которой, в частности, привлекались специалисты из Роскосмоса.

Термин «комплексирование» означает сведение работы всех систем и подсистем, установленных на борту летательного аппарата, в единый комплекс. По словам собеседника «Известий», используя современные технологии, можно заставить летать и выполнять маневры даже табуретку, но остается проблема, как при этом управлять таким изделием.

— Все системы летательного аппарата должны действовать в комплексе, как единый организм. Если пилот, к примеру, начинает выполнять маневр, то все бортовые системы — навигационная, управления двигателями и т.д. — с учетом конструкции летательного аппарата и его характеристик оптимизируют свою работу так, чтобы без срывов выполнить заданный маневр, — пояснил представитель авиастроительной отрасли. — В современных летательных аппаратах несколько тысяч различных систем и подсистем, контролирующих и управляющих сотнями параметров полета, и пилот не может самостоятельно следить за работой каждой. Поэтому современные летательные аппараты оснащаются информационно-управляющими системами (ИУС), заставляющими работать самолет в комплексе.

Самая важная часть комплексирования — прописать алгоритмы и математические формулы, задающие логику и параметры работы всех систем летательного аппарата, которые, превратившись в специальную программу, и закладываются в ИУС летательного аппарата.

— Беспилотные технологии в России сейчас развиваются весьма активно как в государственной промышленности, так и в частном сегменте, — констатирует руководитель направления AeroNet Национальной технологической инициативы Сергей Жуков. — Если говорить о планерах, то мы сейчас примерно на уровне мировых стандартов в части БПЛА малых размеров и имеем некритичное — меньше трех лет — отставание в части сверхлегких композитных конструкций для беспилотников больших размеров. Если говорить о системах навигации и управления, то наши разработки не уступают зарубежным аналогам, но минус в том, что выполнены пока на иностранной элементной базе. По силовым установкам мы несколько отстаем, но могу констатировать, что сейчас у нас ведутся разработки в области локализации производства поршневых и турбореактивных двигателей, так что эту нишу отечественная промышленность закрывает усиленными темпами. По обработке данных мониторинга мы создаем собственные проблемно-ориентированные продукты и уже выводим их на мировой рынок. А по интеграции в общее воздушное пространство мы, возможно, даже опережаем мировой уровень на 1–2 года.