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«ВКонтакте» не будет делиться музыкой, принадлежащей правообладателям

Соцсеть могла пойти на подобный шаг из-за соглашения с правообладателями

«ВКонтакте» перестала выдавать аудиозаписи, принадлежащие правообладателям, сторонним музыкальным приложениям. Несмотря на то что фактически сторонние приложения делать всё еще можно, используя API соцсети (метод, благодаря которому любой желающий может использовать открытые соцсетью данные для создания собственных приложений), фактически разработчикам оставили доступ только к той музыке, которая свободно распространяется в Сети. Эту информацию «Известиям» подтвердили в пресс-службе «ВКонтакте». 

Сейчас существует несколько сотен неофициальных приложений с музыкой из «ВКонтакте» в магазинах всех популярных платформ (AppStore, Google Play, Windows Store). Они часто так и называются: «Музыка «ВКонтакте». Такие приложения позволяют слушать любые музыкальные произведения совершенно бесплатно, в то время как официальные приложения, например«Яндекс.Музыка»или Apple Music, предусматривают регулярную абонентскую плату.

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», соцсеть пошла на подобный шаг из-за соглашения с правообладателями. После того как в июле этого года «ВКонтакте» заключила мировую с последним музыкальным мейджором — Universal Music Group (с двумя другими — Warner Music Group и Sony Music Entertainment — были заключены ранее в этом году), а Mail.Ru Group и United Music Agency (партнер холдинга по взаимодействию с правообладателями) заключила соглашение с тремя крупными мейджорами, было заявлено, что до конца года музыка в соцсети станет платной.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

«ВКонтакте» убьет сторонние музыкальные приложения

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

«ВКонтакте» не будет делиться музыкой, принадлежащей правообладателям

Соцсеть могла пойти на подобный шаг из-за соглашения с правообладателями

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Максим Кононенко

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