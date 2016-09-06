Косачев: решение по «Левада-центру» адекватно интересам общества

Председатель комитета Совета Федерации помеждународным делам Константин Косачев считает, что решение Минюста России по «Левада-центру» является адекватным интересам гражданского общества.

«Решение Минюста адекватно интересам гражданского общества и интересам политического процесса в России. Специфика работы агентства, изучающего и формирующего общественное мнение, в том, что потребителем его продукции является гражданское общество в целом, мы все», - написал Косачев на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что, поданным сенатора, за два года «Левада-центр» получил из-за рубежа более 300 млн рублей, а источниками денег были организации из США, Великобритании, ФРГ, Норвегии, Литвы и других государств, «не отличающихся любовью к России».

Косачев считает, что об источниках финансирования должны знать все, кто изучает результаты публикуемых «Левада-Центром» опросов, а не только владельцы агентства, его внутренние аудиторы и бухгалтера.

Парламентарий ратует за то, чтобы социологических агентств было больше и чтобы «Левада-Центр» продолжил свою работу.

«Задача вполне решаемая— не падать в притворном обмороке и не впадать в реальную депрессию, а просто прочистить реестр спонсоров (заказчиков) и стать по-настоящему национальным социологическим агентством. То есть — российским», — заключил Константин Косачев.

Напомним, аналитический центр Юрия Левады «Левада-центр» был включен в список некоммерческих организаций, являющихся иностранными агентами.

В июле движение «Антимайдан» направило в Министерство юстиции требование организовать проверку фактов получения иностранных грантов аналитическим «Левада-центром». По заявлению активистов «Антимайдана», несмотря на заявления об отсутствии зарубежного финансирования, центр нарушает Федеральный закон №121 «Об иностранных агентах».

В «Антимайдане» заявляли, что аналитический центр Юрия Левады скрывает статус иностранного агента, несмотря на то что за последние четыре года на его счета поступило более $120 тыс. от военных США. На эти деньги сотрудники социологической службы «Левада-центра» собирали информацию в столице и регионах России.

Читайте также:

«Левада-центр» оспорит решение о внесении в реестр иностранных агентов