У блогера, ловившего покемонов в храме, изъяли шпионскую авторучку

У блогера Руслана Соколовского, который играл в Pokemon Go в храме на Крови в Екатеринбурге, обнаружили шпионскую авторучку, с помощью которой можно осуществлять скрытую видеозапись. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

«Во время обыска в квартире, в которой проживал обвиняемый, правоохранители изъяли авторучку, подпадающую под признаки специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит телеканал «360».

В материале уточняется, что подобные предметы ограничены в гражданском обороте. За их незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». За нарушение закона предусматривается до четырех лет лишения свободы.

Также сообщается, что в ходе обыска у молодого человека были изъяты видеокамера и два штатива, несколько веб-камер, ноутбук, нетбук и профессиональный микрофон. В настоящий момент следствие также проводит анализ журнала, который выпускал видеоблогер.

Напомним, как писали «Известия» ранее, Руслан Соколовский разместил на своем канале в YouTube видеозапись, где он играет в Pokemon GO в екатеринбургском храме на Крови и рассуждает о том, что хождение со смартфоном во время службы вряд ли может повлечь уголовную ответственность. Ролик собрал полмиллиона просмотров. После проверки эксперты обнаружили в нем признаки нарушения права на свободу совести и вероисповеданий — Соколовского задержали и арестовали.

3 сентября блогеру было предъявлено обвинение по ст. 148 «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ. При этом мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал представителей Русской православной церкви вступиться за юношу.