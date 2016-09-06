Порошенко назвал потерю российского рынка шоком для экономики

В ходе ежегодного послания Верховной раде президент Украины Петр Порошенко рассказал, что потеря российского рынка стала «шоком» для экономики страны.



По словам Порошенко за последние годы объемы украинского экспорта в Россию упали в пять раз, а экономические потери составили порядка $15 млрд.



При этом во всех издержках смены внешнеэкономического курса Киева Порошенко не забыл обвинить Москву.



«Мы должны понимать, что агрессивное закрытие Россией своего рынка стало для Украины экономическим шоком и оно обошлось нам, по некоторым подсчетам, минимум в $15 млрд. Мы потеряли десятки, если не сотни тысяч рабочих мест», — цитирует слова украинского лидера телеканал «112».



По мнению Порошенко, именно «экономическая агрессия» со стороны РФ стала одной из главных причин стремительного падения уровня жизни на Украине.



Он напомнил, что треть экспорта шла на российский рынок, а теперь эта доля стремительно сокращается.



«В настоящее время доля экспорта украинских товаров в РФ составляет 9% с дальнейшей тенденцией падения», — подчеркнул глава украинского государства.



Ранее Порошенко заявил, что стратегической целью Украины остается вступление в НАТО.

Читайте также:

Время ушло