Два патрульных самолета ВМС США приблизились к базам России в Сирии

Они подлетели к авиабазе Хмеймим и порту Тартус
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Два патрульных самолета ВМС США P-8A Poseidon приблизились во вторник к российским базам на побережье Сирии. Об этом сообщают западные СМИ, которые отслеживают передвижение военной авиации.
Бортовые номера самолетов 168761 и 168852. Они выполняют задание в восточной части акватории Средиземного моря, и их маршруты пролегают вдоль сирийского побережья неподалеку от авиабазы Хмеймим и порта Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ, сообщает телеканал «Звезда».
Самолеты предназначены для ведения разведки и уничтожения подлодок, передает «Интерфакс». Сообщается, что они не в первый раз замечены вблизи российских баз.
Напомним, в пятницу противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon также приблизился к расположенным на побережье Сирии российским базам.
Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях — как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. Он поступил на вооружение ВМФ США в 2013 году на замену устаревшим P-3 Orion.
В ноябре к берегам Сирии уходит на боевую службу российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Таким образом, палубные боевые самолеты получат уникальные возможности по поражению наземных целей террористов в САР.
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