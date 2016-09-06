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Два патрульных самолета ВМС США приблизились к базам России в Сирии

Они подлетели к авиабазе Хмеймим и порту Тартус

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Два патрульных самолета ВМС США P-8A Poseidon приблизились во вторник к российским базам на побережье Сирии. Об этом сообщают западные СМИ, которые отслеживают передвижение военной авиации.

Бортовые номера самолетов 168761 и 168852. Они выполняют задание в восточной части акватории Средиземного моря, и их маршруты пролегают вдоль сирийского побережья неподалеку от авиабазы Хмеймим и порта Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ, сообщает телеканал «Звезда».

Самолеты предназначены для ведения разведки и уничтожения подлодок, передает «Интерфакс». Сообщается, что они не в первый раз замечены вблизи российских баз.

Напомним, в пятницу противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon также приблизился к расположенным на побережье Сирии российским базам.

Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях — как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. Он поступил на вооружение ВМФ США в 2013 году на замену устаревшим P-3 Orion.

В ноябре к берегам Сирии уходит на боевую службу российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Таким образом, палубные боевые самолеты получат уникальные возможности по поражению наземных целей террористов в САР.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Два патрульных самолета ВМС США приблизились к базам России в Сирии

Два патрульных самолета ВМС США приблизились к базам России в СирииОни подлетели к авиабазе Хмеймим и порту Тартус

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