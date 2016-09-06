РПЦ не будет просить суд о снисхождении к блогеру Соколовскому

Русская православная церковь (РПЦ) не будет настаивать на проявлении снисхождения к блогеру Руслану Соколовскому, который был арестован за то, что играл в Pokemon Go в храме на Крови в Екатеринбурге. Об этом сообщил секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников.



«Нам всем неплохо было бы уважать суд и не пытаться воздействовать на него с помощью какого-либо «голосования». Давить на суд для того, чтобы показаться добренькими, мы не будем», — цитирует слова Райникова агентство «РИА Новости».

Он отметил, что церковь выступает за перевоспитание, а каким образом оно будет достигнуто, не является настолько принципиальным вопросом.

Ранее митрополит Екатеринбургский Кирилл заявил, что Церковь сможет попросить о снисхождении в случае публичного «раскаяния и осознания нравственной неправоты» Соколовского.



Напомним, видеоблогер Руслан Соколовский разместил на своем канале в YouTube видеозапись, где он играет в Pokemon Go в екатеринбургском храме и рассуждает о том, что хождение со смартфоном во время службы вряд ли может повлечь уголовную ответственность. Ролик собрал полмиллиона просмотров.



После проверки эксперты обнаружили в нем признаки нарушения права на свободу совести и вероисповеданий — Соколовского задержали и арестовали.



3 сентября Соколовскому предъявили обвинение по ст. 148 «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ.



Как отметил председатель президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов Владимир Винницкий, Соколовский может получить наказание от выплаты штрафа до пяти лет лишения свободы. По мнению юриста, приговор суда вряд ли будет суровым.



Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил представителям РПЦ вступиться за молодого человека.



Бесплатное приложение Pokemon Go, основанное на технологии «дополненной реальности», было запущено 6 июля. В приложении объединяются цифровой и реальный миры, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.

Суть игры в том, чтобы находить и тренировать покемонов, а затем участвовать в сражениях с карманными монстрами других игроков. Игровой процесс полностью привязан к карте, и во время игры нужно оказываться в различных местах.

