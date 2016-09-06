Минюст объяснил включение «Левада-центра» в список иностранных агентов

«Левада-центр» большую часть финансирования получал из США, именно поэтому Минюст признал организацию иностранным агентом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции России.

«Проверкой установлено, что Аналитический центр Юрия Левады в проверяемом периоде получал большую часть иностранного финансирования из США, в том числе грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, курирующим учреждением по которому значится министерство обороны США», — цитирует «РИА Новости» представителя Минюста.

Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия Левады» по решению Минюста ранее была включена в список некоммерческих организаций — иностранных агентов.

В июле движение «Антимайдан» направило в Министерство юстиции требование организовать проверку фактов получения иностранных грантов «Левада-центром». По заявлению активистов «Антимайдана», несмотря на заявления об отсутствии зарубежного финансирования, центр нарушает Федеральный закон № 121 «Об иностранных агентах».



В «Антимайдане» заявляли, что Аналитический центр Юрия Левады скрывает статус иностранного агента, несмотря на то что за последние четыре года на его счета поступило более $120 тыс. от военных США. На эти деньги сотрудники социологической службы «Левада-центра» собирали информацию в столице и регионах России.



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