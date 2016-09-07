Российские самолеты переходят на единую электронную платформу

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») завершают создание универсальной электронной платформы, позволяющей по схеме конструктора Lego собирать бортовые радиоэлектронные системы самолета (навигационные, модули связи, управления и т.д.), максимально адаптируя борт под требования заказчика. Новейшее изделие, получившее индекс ИКБО ИМА, уже устанавливается на новейший пассажирский самолет МС-21 и истребитель пятого поколения Т-50, а в перспективе войдет в состав бортового оборудования военно-транспортного ПАК ТА и стратегического бомбардировщика ПАК ДА.

— В рамках проведенных работ создан единый для всех летательных аппаратов комплекс ИКБО ИМА, — заявил «Известиям» замгендиректора КРЭТ Гиви Джанджгава. — Было решено при разработке изделия делать акцент на развитии так называемой модульной авионики, когда, подобно современному компьютеру или даже конструктору Lego, отдельные блоки бортового радиоэлектронного оборудования по мере необходимости могут заменяться на более современные. Это позволяет унифицировать оборудование под разные типы самолетов и вертолетов и в зависимости от решаемых ими задач «складывать» необходимый комплект бортового радиоэлектронного оборудования из типовых элементов.



В компьютерной терминологии ИКБО ИМА — это материнская плата, объединяющая установленные на самолете радиоэлектронные системы в единый комплекс.

— На уровне «железа» всё решается достаточно просто — и у российских, и у западных систем идентичные разъемы и системы питания, — рассказал главный редактор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. — Несколько сложнее с программным обеспечением. Фирма — изготовитель бортовой радиоэлектронной системы, которую выбрал заказчик для установки на самолет, должна предоставить разработчикам ИКБО ИМА протоколы обмена данными, заложенные в их изделии. После этого математики и специалисты по написанию алгоритмов пропишут программу, которая не только интегрирует систему в состав бортового оборудования летательного аппарата, но и адаптирует ее под конкретные параметры воздушного судна, выполняемые им задачи.

На этом работа не заканчивается. Как пояснил эксперт, после всех проведенных работ самолет с установленной и подключенной системой необходимо облетать, чтобы уточнить параметры и подкорректировать работу программного обеспечения.

— Первым отечественным самолетом, где частично был реализован принцип открытой архитектуры, был истребитель Су-30МК, — рассказал Олег Пантелеев. — В частности, благодаря такому решению российские авиастроители по желанию заказчиков устанавливали выбранное покупателями бортовое радиоэлектронное оборудование. Это стало одним из факторов, обеспечивших серьезный экспортный успех «тридцатки».

В настоящее время системы, аналогичные ИКБО ИМА, активно продвигаются на мировом рынке ведущими разработчиками авиационных радиоэлектронных систем — американскими компаниями Honeywell и Rockwell Collins. Заокеанские производители предлагают заказчикам комплекс технических мероприятий по модернизации устаревших самолетов, заменяющих практически весь состав бортового оборудования, благодаря чему самолет приобретает новые качества и возможности.

— В России до последнего времени бортовое оборудование существующих самолетов претерпевало незначительную модернизацию, в основном за счет замены отдельных комплектующих изделий на более современные отечественные или западные аналоги, без изменения структуры всего бортового радиоэлектронного оборудования, — пояснил Гиви Джанджгава.

Как рассказали «Известиям» в ОАК, после завершения работ по ИКБО ИМА перед корпорацией стоит задача, используя новую систему, заменить бортовое радиоэлектронное оборудование западного производства, ранее установленное на находящихся в эксплуатации самолетах типа Ил-96-300/400, Ту-214, Ан-124, Ил-76, Бе-200.