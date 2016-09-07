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Дефицит бюджета можно сократить на триллион рублей

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова оценила, сколько может сэкономить государство за счет увеличения эффективности расходования средств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Федеральный бюджет мог бы иметь дополнительный 1 трлн рублей при условии более эффективного использования средств, которые сейчас выпадают из-за неиспользованных остатков и недостатков систем управления. Такой собственной оценкой поделилась в интервью (читайте в одном из ближайших номеров) «Известиям» председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

Среди других главных претензий контрольного ведомства по итогам проверки исполнения бюджета-2015 — плохое прогнозирование доходов, недостатки работы Пенсионного фонда России (ПФР) и рост депозитов госструктур. Кроме того, признаны низкоэффективными госпрограммы на сумму 1,6 трлн рублей (по оценке МЭР). Среди них — программа поддержки инвалидов «Доступная среда», программы развития Дальнего Востока и Северного Кавказа. Всё это, по мнению главы Счетной палаты, создает большие возможности для внутренней оптимизации бюджетного процесса.

Бюджет-2015 исполнен с доходами 13,5 трлн рублей (на 1,9% больше прогноза), расходами 15,6 трлн (на 1,5% меньше прогноза) и дефицитом 1,96 трлн при пределе в 2,17 трлн. Однако дефицит мог бы быть значительно ниже, если бы исполнители более эффективно распоряжались выделенными государственными средствами. 

— Если говорить о сегодняшней ситуации, то это около триллиона рублей. Можно хоть так сложить, хоть по-другому, но мы всё время будем находиться около этой цифры. Мы смеялись недавно с Алексеем Леонидовичем Кудриным (бывший министр финансов, под руководством которого когда-то работала Татьяна Голикова. — «Известия»). Он говорит: «Таня, сколько, по твоим оценкам, можно сэкономить?» — «Триллион». — «Нам надо поговорить более подробно». — «Поговорим более подробно».

Серьезные упущения Счетная палата зафиксировала в прогнозировании налоговых и неналоговых поступлений. Как отмечается в отчете службы (имеется в распоряжении «Известий»), у 16 администраторов доходы превысили прогноз в 2–134 раза. «При этом 10 главных администраторов доходов не выполнили план, из них по четырем уровень недоисполнения составил от 9,2 до 54%. Среди них — Спецстрой, от которого недопоступили целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей», — говорится в заключении СП.

Директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская пояснила «Известиям», что в большинстве случаев серьезные превышения прогнозных показателей по доходам у администраторов были связаны с поступлением крупных сумм доходов, не включенных в закон о бюджете.

— В частности, это трансферты на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, которые прошли «по росписи» и в законе учтены не были. Были и другие поступления по доходам, по сути являющиеся техническими — эти средства в полном объеме были направлены на расходы, но должны были пройти через федеральный бюджет для дальнейшего перераспределения, — пояснила она.

По словам директора департамента Минфина, в то же время есть проблемы с планированием отдельных видов доходов у главных администраторов. В основном это касается различных нерегулярных и разовых доходов (возмещение ущерба, разовые платежи, связанные с различными аукционами).

— Такие доходы планировать действительно сложно, однако работа по улучшению ситуации ведется. Мы считаем, что системный подход к прогнозированию существенно улучшит ситуацию с точностью составления проекта бюджета по доходам, — надеется Елена Лебединская.

Бюджет может сэкономить и больше триллиона, если будет больше следовать программному принципу и повышать ответственность исполнителей за конечный результат, уверен профессор РГУП Анатолий Селюков.

— Если открыть бюджет Швеции, то там четкие цели — например, должно быть построено столько-то школ. В нашем бюджете вместо этого стоит «развитие нанотехнологий» без конкретных цифр, — говорит он.

По словам эксперта, размытые цели ведут к значительному росту расходов и недостижению реальных задач экономики.

Пенсионный фонд (ПФР) получил от Счетной палаты представление с требованием урегулировать ряд вопросов. Если до конца года фонд их не урегулирует, то последствия могут быть весьма серьезными. 

— По новому закону мы имеем право продлить свое представление только один раз. Если они за одно продление не устранили недостатки, то мы им выписываем предписание. У предписания очень жесткий режим исполнения. Если ты не исполнил предписание, то это чревато штрафом и судом одновременно, поскольку документы подаются сразу в суд, — рассказала «Известиям» Татьяна Голикова.  

В частности, ПФР не обеспечил обособленный учет средств пенсионных накоплений для тех, кому установлена срочная пенсионная выплата, и резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию, хотя это предусмотрено федеральными законами.

С накопительной пенсией связан ряд нарушений, в том числе нарушение сроков выплаты наследникам застрахованных в накопительной системе, а также нарушение передачи материнского капитала в накопительную пенсию. Также в фонде не смогли правильно оценить выплаты накопительной пенсии (фактически расходы оказались на 18% выше плана). Кроме того, ПФР в нарушение требования закона не проводил внутренний финансовый аудит, подчеркивается в заключении СП.

В пресс-службе ПФР «Известиям» сообщили, что представление получили и уже ведут работу по снятию вопросов Счетной палаты.

— Мы получили от Счетной палаты представление, в котором есть замечания, а не претензии, что существенно. Во многом замечания касаются не работы ПФР, а устройства системы обязательного пенсионного страхования и ее законодательного регулирования, в том числе вопросы тарифной политики по ставкам страховых взносов. По всем замечаниям, которые ПФР может устранить, ведется работа, составлен внутриведомственный рабочий план по их устранению, большая часть замечаний уже устранена, — пояснил представитель фонда.

Еще одна важная озабоченность Счетной палаты — рост свободных средств госструктур, которые они размещают на депозитах. Так, временно свободные средства «Ростеха», Росатома, Фонда реформирования ЖКХ и «Автодора» за год выросли с 70 до 130 млрд рублей. При этом значительная доля этих средств размещена в депозитах банков и ЦБ РФ. При этом за такое инвестирование выданных государством денег госструктуры получили 10 млрд рублей дохода.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Дефицит бюджета можно сократить на триллион рублей

Дефицит бюджета можно сократить на триллион рублейПредседатель Счетной палаты Татьяна Голикова оценила, сколько может сэкономить государство за счет увеличения эффективности расходования средств

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