Дефицит бюджета можно сократить на триллион рублей

Федеральный бюджет мог бы иметь дополнительный 1 трлн рублей при условии более эффективного использования средств, которые сейчас выпадают из-за неиспользованных остатков и недостатков систем управления. Такой собственной оценкой поделилась в интервью (читайте в одном из ближайших номеров) «Известиям» председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.



Среди других главных претензий контрольного ведомства по итогам проверки исполнения бюджета-2015 — плохое прогнозирование доходов, недостатки работы Пенсионного фонда России (ПФР) и рост депозитов госструктур. Кроме того, признаны низкоэффективными госпрограммы на сумму 1,6 трлн рублей (по оценке МЭР). Среди них — программа поддержки инвалидов «Доступная среда», программы развития Дальнего Востока и Северного Кавказа. Всё это, по мнению главы Счетной палаты, создает большие возможности для внутренней оптимизации бюджетного процесса.

Бюджет-2015 исполнен с доходами 13,5 трлн рублей (на 1,9% больше прогноза), расходами 15,6 трлн (на 1,5% меньше прогноза) и дефицитом 1,96 трлн при пределе в 2,17 трлн. Однако дефицит мог бы быть значительно ниже, если бы исполнители более эффективно распоряжались выделенными государственными средствами.

— Если говорить о сегодняшней ситуации, то это около триллиона рублей. Можно хоть так сложить, хоть по-другому, но мы всё время будем находиться около этой цифры. Мы смеялись недавно с Алексеем Леонидовичем Кудриным (бывший министр финансов, под руководством которого когда-то работала Татьяна Голикова. — «Известия»). Он говорит: «Таня, сколько, по твоим оценкам, можно сэкономить?» — «Триллион». — «Нам надо поговорить более подробно». — «Поговорим более подробно».

Серьезные упущения Счетная палата зафиксировала в прогнозировании налоговых и неналоговых поступлений. Как отмечается в отчете службы (имеется в распоряжении «Известий»), у 16 администраторов доходы превысили прогноз в 2–134 раза. «При этом 10 главных администраторов доходов не выполнили план, из них по четырем уровень недоисполнения составил от 9,2 до 54%. Среди них — Спецстрой, от которого недопоступили целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей», — говорится в заключении СП.

Директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская пояснила «Известиям», что в большинстве случаев серьезные превышения прогнозных показателей по доходам у администраторов были связаны с поступлением крупных сумм доходов, не включенных в закон о бюджете.

— В частности, это трансферты на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, которые прошли «по росписи» и в законе учтены не были. Были и другие поступления по доходам, по сути являющиеся техническими — эти средства в полном объеме были направлены на расходы, но должны были пройти через федеральный бюджет для дальнейшего перераспределения, — пояснила она.

По словам директора департамента Минфина, в то же время есть проблемы с планированием отдельных видов доходов у главных администраторов. В основном это касается различных нерегулярных и разовых доходов (возмещение ущерба, разовые платежи, связанные с различными аукционами).

— Такие доходы планировать действительно сложно, однако работа по улучшению ситуации ведется. Мы считаем, что системный подход к прогнозированию существенно улучшит ситуацию с точностью составления проекта бюджета по доходам, — надеется Елена Лебединская.

Бюджет может сэкономить и больше триллиона, если будет больше следовать программному принципу и повышать ответственность исполнителей за конечный результат, уверен профессор РГУП Анатолий Селюков.

— Если открыть бюджет Швеции, то там четкие цели — например, должно быть построено столько-то школ. В нашем бюджете вместо этого стоит «развитие нанотехнологий» без конкретных цифр, — говорит он.



По словам эксперта, размытые цели ведут к значительному росту расходов и недостижению реальных задач экономики.

Пенсионный фонд (ПФР) получил от Счетной палаты представление с требованием урегулировать ряд вопросов. Если до конца года фонд их не урегулирует, то последствия могут быть весьма серьезными.



— По новому закону мы имеем право продлить свое представление только один раз. Если они за одно продление не устранили недостатки, то мы им выписываем предписание. У предписания очень жесткий режим исполнения. Если ты не исполнил предписание, то это чревато штрафом и судом одновременно, поскольку документы подаются сразу в суд, — рассказала «Известиям» Татьяна Голикова.

В частности, ПФР не обеспечил обособленный учет средств пенсионных накоплений для тех, кому установлена срочная пенсионная выплата, и резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию, хотя это предусмотрено федеральными законами.

С накопительной пенсией связан ряд нарушений, в том числе нарушение сроков выплаты наследникам застрахованных в накопительной системе, а также нарушение передачи материнского капитала в накопительную пенсию. Также в фонде не смогли правильно оценить выплаты накопительной пенсии (фактически расходы оказались на 18% выше плана). Кроме того, ПФР в нарушение требования закона не проводил внутренний финансовый аудит, подчеркивается в заключении СП.

В пресс-службе ПФР «Известиям» сообщили, что представление получили и уже ведут работу по снятию вопросов Счетной палаты.

— Мы получили от Счетной палаты представление, в котором есть замечания, а не претензии, что существенно. Во многом замечания касаются не работы ПФР, а устройства системы обязательного пенсионного страхования и ее законодательного регулирования, в том числе вопросы тарифной политики по ставкам страховых взносов. По всем замечаниям, которые ПФР может устранить, ведется работа, составлен внутриведомственный рабочий план по их устранению, большая часть замечаний уже устранена, — пояснил представитель фонда.

Еще одна важная озабоченность Счетной палаты — рост свободных средств госструктур, которые они размещают на депозитах. Так, временно свободные средства «Ростеха», Росатома, Фонда реформирования ЖКХ и «Автодора» за год выросли с 70 до 130 млрд рублей. При этом значительная доля этих средств размещена в депозитах банков и ЦБ РФ. При этом за такое инвестирование выданных государством денег госструктуры получили 10 млрд рублей дохода.