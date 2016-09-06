РЭЦ: российское мороженое в Китай привезет Alibaba Group

После жалобы китайских предпринимателей на невозможность вывоза российского мороженого из страны глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков заявил о намерении ведомства рассмотреть вариант с поставками мороженого через российскую торговую площадку, созданную совместно с Alibaba Group.

Напомним, 4 сентября во время мероприятий Восточного экономического форума президент России Владимир Путин подарил китайскому лидеру Си Цзиньпину коробку российского мороженого. При этом глава государства рассказал, что во время беседы во Владивостоке китайские предприниматели признались ему, что российское мороженое очень популярно в их стране, но его вывоз из России запрещен. Председатель КНР поблагодарил российского лидера за подарок и сообщил, что он всегда покупает мороженое, когда бывает в Москве.

Вместе с тем Петр Фрадков отметил, что для реализации поставок мороженого необходимо решить ряд вопросов с логистикой. Однако РЭЦ уже начал работу по формированию подобных видов отправок из России, сообщает ТАСС.

5 сентября РЭЦ и Alibaba Group открыли национальный российский павильон на базе Tmall Global. Площадка позволит производителям косметики, электроники, продуктов питания, игрушек и других товаров из РФ получить прямой выход на китайский рынок.

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