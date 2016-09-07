«Мемориал» сообщил о проверке деятельности со стороны Минюста

Правозащитное общество заявило, что его документы изучат на предмет работы в качестве иностранного агента
В правозащитном обществе «Мемориал» сообщили, что Минюст РФ начал проверку организации с целью выявления в ее деятельности возможных признаков работы как иностранного агента.
В сообщении на сайте «Мемориала» сказано, что проверка началась 5 сентября.
«По поручению Генеральной прокуратуры Министерство юстиции проводит проверку на предмет «выявления наличия (отсутствия) признаков деятельности Организации в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», — сказано в сообщении.
В организации отметили, что предоставили для проверки в общей сложности 31 тыс. 250 документов, включая протоколы, отчеты о работе, списки публикаций, финансовые и банковские бумаги сроком за четыре года.
Ранее «Известия» писали, что автономная некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия Левады» по решению 5 сентября Минюста была включена в список некоммерческих организаций — иностранных агентов.
В пресс-службе Министерства юстиции России заявили, что «Левада-центр» большую часть финансирования получал из Соединенных Штатов, именно поэтому Минюст признал организацию иностранным агентом.
Также сообщалось, что «Левада-центр» собирается опротестовать решение Минюста РФ о внесении организации в реестр «иностранных агентов». Такое заявление сделал директор «Левада-центра» Лев Гудков.
Некоммерческая организация (НКО) «Мемориал» была основана в Москве в январе 1989 года. Организация характеризует свою деятельность как историко-просветительскую, правозащитную и благотворительную. Среди целей организации также заявлены выявление и распространение информации о преступлениях тоталитарных режимов ХХ века и нарушениях прав человека в зонах массовых конфликтов.
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