В Кремле предложили «Левада-центру» обжаловать решение Минюста

Ранее Министерство юстиции РФ признало аналитический центр иностранным агентом
«Левада-центр» может обжаловать решение Минюста о внесении в список иностранных агентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что у Министерства юстиции были основания для такого решения.
«Что касается решения, то не считаю возможным комментировать, ибо, принимая такое решение, Минюст руководствовался определенными соображениями, аргументами и фактами», – сказал Песков. Он добавил, что «безусловно, есть необходимый инструментарий, предусмотренный для отстаивания точки зрения этой организации».
Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия Левады» по решению Минюста РФ ранее была включена в список некоммерческих организаций — иностранных агентов. В министерстве это объяснили результатами проверки, которая показала, что центр получал большую часть иностранного финансирования из США, в том числе грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, курирующим учреждением по которому значится министерство обороны США.
В июле движение «Антимайдан» направило в Министерство юстиции требование организовать проверку фактов получения иностранных грантов «Левада-центром». В «Антимайдане» заявляли, что организация скрывает статус иностранного агента, несмотря на то что за последние четыре года на его счета поступило более $120 тыс. от американских военных.
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