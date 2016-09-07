В Кремле предложили «Левада-центру» обжаловать решение Минюста

«Левада-центр» может обжаловать решение Минюста о внесении в список иностранных агентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что у Министерства юстиции были основания для такого решения.

«Что касается решения, то не считаю возможным комментировать, ибо, принимая такое решение, Минюст руководствовался определенными соображениями, аргументами и фактами», – сказал Песков. Он добавил, что «безусловно, есть необходимый инструментарий, предусмотренный для отстаивания точки зрения этой организации».

Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия Левады» по решению Минюста РФ ранее была включена в список некоммерческих организаций — иностранных агентов. В министерстве это объяснили результатами проверки, которая показала, что центр получал большую часть иностранного финансирования из США, в том числе грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, курирующим учреждением по которому значится министерство обороны США.

В июле движение «Антимайдан» направило в Министерство юстиции требование организовать проверку фактов получения иностранных грантов «Левада-центром». В «Антимайдане» заявляли, что организация скрывает статус иностранного агента, несмотря на то что за последние четыре года на его счета поступило более $120 тыс. от американских военных.

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Из-за статуса иноагента работа «Левада-центра» приостановлена