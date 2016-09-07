Девятый турист вернулся в Россию с вирусом Зика

В России зафиксирован девятый случай завоза вируса Зика. Инфицированный турист прибыл в Москву из Доминиканской Республики. Пациент уже покинул стационар.



«В России уже девять случаев завоза вируса Зика. Турист прибыл из Доминиканы, он из Москвы», — заявила агентству «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Также она отметила, что риски завоза вируса Зика в Россию возросли, поскольку растет распространенность заболевания в мире.



«В отношении вируса Зика рисков всё больше с каждым днем. Любое увеличение количества заболевших на планете — это, конечно, увеличение рисков завоза в ту или иную страну и, безусловно, в Россию», — сказала Попова.



Она отметила, что особенно осторожными в выборе страны для путешествия нужно быть женщинам репродуктивного возраста.

1 сентября сообщалось, что вирус Зика обнаружен у российской семейной пары, также прибывшей из Доминиканской Республики.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения дала свои рекомендации тем, кто не хочет заразиться вирусом Зика через половые контакты.

По мнению авторитетного ведомства, всем мужчинам и женщинам, вернувшимся из стран и регионов, где имеются случаи передачи этого вируса половым путем, надлежит в течение шести месяцев воздерживаться от интимной близости или «практиковать безопасные половые отношения», пишет Reuters.

В Бразилии и других странах Южной и Центральной Америки продолжается эпидемическое распространение лихорадки Зика. Она обнаружена на территории 47 государств, передает ТАСС.

Эксперты опасаются, что вирус распространяется слишком быстро и несет за собой губительные последствия. Инфекция приводит к появлению на свет тысяч младенцев, рожденных с недоразвитым мозгом. Помимо врожденных пороков у детей, вирус Зика может увеличить рост неврологических расстройств у взрослых людей, таких как синдром Гийена-Барре, который может вызвать паралич.



С момента начала вспышки лихорадки Зика Роспотребнадзором было досмотрено более 3 млн человек.