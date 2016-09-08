Денис Мантуров: «Hyundai готовит к запуску новые модели в России»

По итогам своей поездки во Владивосток на экономический форум министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал «Известиям» о том, как российский бизнес сотрудничает с партнерами по АТР и какие возможности создаются для расширения совместных проектов. Министр считает успешным опыт сотрудничества «Соллерс», «Автотор», DAEWON, Hyundai и KIA и рассчитывает на дальнейшую локализацию производства корейских автоконцернов в России. Широкие возможности существуют и в других отраслях, уверен он.



— Денис Валентинович, на Восточном экономическом форуме вы подписали меморандум о взаимопонимании с главой министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея. Что он предполагает и какие будут дальнейшие шаги?

— Мы давно взаимодействуем с корейскими коллегами в рамках российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Подписанный же документ предполагает дальнейшее укрепление российско-корейского сотрудничества в области промышленности на равноправной и взаимовыгодной основе, определение приоритетных направлений двустороннего взаимодействия. Меморандум призван обеспечить дополнительные возможности для развития полноформатного сотрудничества между профильными ведомствами наших стран. Конкретные же проекты в сфере промышленности будут и дальше обсуждаться на заседаниях комиссии.

Что касается форм сотрудничества, то наша дальнейшая работа предполагает стимулирование создания совместных предприятий на территории России и Кореи, содействие установлению деловых контактов между промышленными предприятиями двух государств, обмен информацией.

— Как вы оцениваете текущие российско-корейские экономические отношения и каково их будущее?

— Проводится совместная работа по развитию промышленной кооперации в проектах, призванных обеспечить добавленную стоимость не только на территории России и Кореи, но и обладающих значительным экспортным потенциалом для продвижения на рынки третьих стран. Речь идет о таких важных отраслях, как металлургия, судостроение, в том числе в части строительства коммерческого флота для использования на континентальном шельфе, деревообрабатывающей и химической промышленности (в том числе в области производства минеральных удобрений), станкостроении, тяжелом транспортном и специальном машиностроении, горнорудной промышленности.

Важнейшим из направлений сотрудничества является, конечно же, автомобилестроение. Здесь главный акцент мы делаем на развитие кооперации в производстве автокомпонентов и увеличение степени локализации в России корейских автопроизводителей. В этом контексте хотел бы отметить взаимодействие таких российских и корейских компаний, как «Соллерс», «Автотор», DAEWON, Hyundai, KIA.

Флагманским проектом стал начавший свою работу в России в 2010 году завод «Хендэ мотор мануфэкчуринг Рус», выпускающий автомобили Hyundai Solaris и КIA Rio, а также реализующий проект серийного производства нового компактного кроссовера Hyundai Creta. В настоящее время в Минпромторге на рассмотрении находится заявление предприятия на заключение специального инвестиционного контракта о модернизации промышленного производства в Санкт-Петербурге, предполагающего освоение новых видов легковых автомобилей.

Перспективным направлением сотрудничества мы считаем дальнейшее углубление локализации производимых в России автомобилей, в частности создание специализированного производства по выпуску унифицированных деталей, элементов и узлов (компонентной базы) трансмиссий различных транспортных средств.

— Какие еще направления развиваются?

— Например, подписанное соглашение между Уральским оптико-механическим заводом им. Э.С. Яламова, входящим в холдинг «Швабе», и корейской компанией Mediana о лицензионном серийном производстве автоматических наружных дефибрилляторов с локализацией на площадке в Екатеринбурге. Корпорация ВСМПО-АВИСМА продолжает проработку с корейскими компаниями Posco и Daewoo перспективных проектов в сфере поставок продукции и оборудования.

Также «Гражданские самолеты Сухого» и корпорация «Иркут» заинтересованы в освоении корейского авиационного рынка и готовы предложить партнерам региональный самолет SSJ 100 и перспективный ближне-среднемагистральный самолет МС-21. Холдинг «Вертолеты России» намерен продолжить сотрудничество в области поставок широкой линейки новых вертолетов российского производства. Эта техника хорошо зарекомендовала себя в Корее, в частности вертолеты Ка-32, широко используемые при выполнении различных задач, включая патрулирование, поисково-спасательные работы, борьбу с пожарами.

— Планирует ли Россия дальнейшее развитие сотрудничества с соседними странами в том, что касается развития Дальнего Востока?

— Для этого есть механизм развития промышленных кластеров. Важным событием ВЭФа стало подписание специального инвестиционного контракта с «Мазда Соллерс», согласно которому компания создаст во Владивостоке к 2018 году производство двигателей мощностью 50 тыс. единиц в год. Это соглашение — яркий показатель, что Дальний Восток всё больше интегрируется в глобальную цепочку поставок мирового автопрома. Также высокий потенциал имеет разработка природных ресурсов, включая рыболовство, переработку леса и полезных ископаемых, а также создание кластеров в таких традиционных для региона отраслях, как авиастроение и судостроение.

Мы уделяем значительное внимание корейскому опыту в области трансфера и коммерциализации технологий. Большие перспективы сотрудничества заложены в созданном этим летом российском Агентстве по технологическому развитию.