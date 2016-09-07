Совладелец группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик арестован судом на два месяца
Экс-глава «ВымпелКома» Михаил Слободин объявлен в федеральный розыск. Сыктывкарский городской суд в среду вынес решение об аресте совладельца группы компаний «Ренова». Заседание суда, рассмотревшего ходатайство следствия об аресте Ольховика и объявлении Слободина в розыск, прошло в закрытом для прессы режиме.
Совладельца группы компаний «Ренова» Ольховика задержали в понедельник в Москве вместе с гендиректором «Т Плюс» Вайнзихером в рамках уголовного дела о взятках чиновникам в Коми. В офисах холдинга сотрудники ФСБ и СКР провели обыски.
Ольховик и Вайнзихер для проведения следственных действий доставлены в Коми. Высшие должностные лица Республики Коми получали взятки за установление самых выгодных тарифов на электроэнергию и тепло, полагает следствие.
В сообщении Следственного комитета России уточняется, что незаконные вознаграждения получались чиновниками «за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности в Коми». Сумма взяток составила 800 млн рублей.
«Известия» ранее писали, что исполняющим обязанности генерального директора «Т Плюс» назначен первый заместитель генерального директора компании Андрей Вагнер.
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