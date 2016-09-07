Нарышкин заявил о «конструктивном прогрессе» в диалоге с ПАСЕ

Россия предложила ряд мер по дальнейшей организации работы Парламентской ассамблеи Совета Европы, в их обсуждении с был достигнут конструктивный прогресс. Об этом заявил спикер Государственной думы Сергей Нарышкин по итогам встречи с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом.

«В ходе встречи обсуждались предложения, которые касаются организации работы парламентской организации. Мне представляется, что в этом обсуждении достигнут хороший, конструктивный прогресс», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Нарышкин отметил, что предложения РФ сводятся к трем позициям. В частности, любая делегация любой страны не должна лишаться своих полномочий и прав по каким-либо обстоятельствам. По его мнению, права каждой парламентской делегации являются следствием депутатского мандата, который каждый депутат получает из рук своих избирателей в своей стране.

«Второе: мы предлагаем уйти от так называемой привилегии странового мониторинга. Все страны, входящие в Совет Европы, имеют одинаковые права, значит мониторинг должен быть одинаковый по отношению ко всем странам», — заявил спикер Госдумы.

Сергей Нарышкин также обратил внимание на случаи, когда резолюции принимаются большинством присутствующих в зале заседаний Совета Европы, но меньшинством по отношению ко всем членам организации, чего быть не должно.

Напомним, в минувший вторник «Известия» писали, что Педро Аграмунт в ходе совместных встреч с главами ведущих политгрупп в Москве намерен обсудить возобновление диалога с Россией. Глава ПАСЕ отмечал, что ситуация на Украине и отношение к ней не должны мешать «разговаривать друг с другом».

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла резолюцию, в которой лишила делегацию России права голосовать на сессии, а также права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. Причиной таких мер в ПАСЕ назвали позицию Москвы по Крыму. При этом делегация РФ решила не направлять в январе этого года необходимые для подтверждения полномочий документы.

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