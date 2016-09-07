ЦИК решила отменить регистрацию кандидата от РППС на выборах в ГД

Баллотирующийся на выборы в Госдуму от Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) Ринат Баимов имеет непогашенную судимость и скрыл сведения о ней. ЦИК на заседании в среду постановила направить в Верховный суд исковое заявление об отмене регистрации кандидата.

Цитату Центризбиркома по поводу вынесенного решения приводит «РИА Новости»: «Принято решение обратиться в Верховный суд РФ с административным исковым заявлением об отмене регистрации Баимова Рината Шамхутдиновича, включенного в зарегистрированный федеральный список кандидатов, выдвинутый партией «Российская партия пенсионеров за справедливость».

Евгений Шевченко, член комиссии, пояснил, что проверка биографии кандидата была произведена после обращения на «горячую линию» ЦИК с информацией о том, что Баимов имеет непогашенную судимость. Судебный приговор вступил в силу 9 августа 2016 года. Осужден Баимов Ринат Шамхутдинович по ст. 116 и ст. 119 («Угроза убийством» и «Нанесение побоев и иных насильственных действий»).

До этого ЦИК исключила нескольких кандидатов из списков как по решению партий, так и по желанию собственно кандидатов. Добровольно сделать это можно было до 2 сентября.



Напомним, Центральная избирательная комиссия РФ с 6 сентября запустила многоканальную бесплатную «горячую линию», по которой избиратели и кандидаты смогут получить всю нужную им информацию о выборах, а также сообщить о возможных нарушениях в ходе предстоящего единого дня голосования 18 сентября. С 6 по 20 сентября 2016 года звонки на «горячую линию» ЦИК России принимаются по многоканальному телефонному номеру: 8-800-250-67-84.



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