Самым приспособленным для инвалидов городом оказалась Москва

Как писали во вторник «Известия», по данным председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, программа поддержки инвалидов «Доступная среда» признана низкоэффективной. Всего по итогам проверки исполнения бюджета-2015 на низкоэффективные госпрограммы потрачено 1,6 трлн рублей.

Чтобы изменить ситуацию, «Союз добровольцев России» (СДР) совместно с Росмолодежью и Министерством труда РФ провели масштабное исследование. В период с 2014 по 2016 год с помощью представителей 116 общественных организаций, объединяющих граждан-инвалидов по всей стране, были обследованы более 4000 различных объектов (более 700 парковок и около 3200 объектов доступной среды), а также проверены вузы, находящиеся на территории девятнадцати различных субъектов Российской Федерации (Москва, Астраханская область, Новосибирская область, Свердловская область, Челябинская область, Саратовская область, Нижегородская область, Владимирская область, Белгородская область, Омская область, Кемеровская область, Ставропольский край, Алтайский край, Красноярский край, Забайкальский край, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Севастополь, Иркутская область).

— Это очень важная проблема, и нам сейчас очень сильно стали помогать в Минтруде, — рассказала «Известиям» председатель комиссии по общественному контролю в социальной сфере СПЧ Яна Лантратова. — Министерство заинтересовано в работе с НКО, в общественном мониторинге. Так что это совместное движение вперед.

Общественники обращали внимание как на технические вещи — предподъездные пандусы, лифты для передвижения инвалидов-опорников, тактильную плитку, «желтые круги» на дверях, поручни для слабовидящих, так и на наличие в вузах отдельных кабинетов психологической помощи, квот для инвалидов при поступлении и наличие профессионального сопровождения студентов-инвалидов, которое предусматривает организацию производственной практики и трудоустройство.

— Мы будем и дальше мониторить ситуацию. Да, государство сейчас многое делает для развития доступности среды. Но есть и проблемы, — говорит Яна Лантратова. — Главное, что Минтруд очень заинтересован в этой работе.

«Идеальных» вузов для инвалидов в стране не оказалось. Например, в Омском государственном медицинском университете есть квоты для студентов-инвалидов и для них организуется производственная практика. Но там нет лифтов, отсутствуют специальные кабинеты для инвалидов по слуху и даже не уложена тактильная плитка. То есть условия для обучения есть, но технической возможности посещать занятия у студентов-инвалидов нет.

В Новосибирске ситуация чуть получше — в трех из четырех проверенных вузов есть кабинеты психологической реабилитации, Педагогический университет и Государственный университет оборудованы пандусами и подъемниками, в ряде вузов организуется производственная практика, а также профессиональное сопровождение по окончании обучения.

Зато в Кемерове все три вуза — Государственный университет, Государственный технический университет и Медицинская академия — оборудованы пандусами, но при этом там нет ни тактильной плитки, ни «желтых кругов».

Однако даже если в вузах всё же стараются максимально создать условия для студентов с ограниченными возможностями, недружелюбность городской среды нередко перечеркивает все усилия.

— На сайте НИУ ВШЭ есть раздел для абитуриентов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. Ребята могут там подробно узнать, какие обучения и тренинги у нас есть для инвалидов. Куда обратиться за помощью в той или иной ситуации, — рассказала «Известиям» ученый секретарь НИУ ВШЭ Наталья Савельева. — У нас для преподавателей проводят обучающие тренинги, где рассказывают, как надо обучать студентов с ограниченными возможностями.

По словам Натальи Савельевой, как раз сейчас идет запись на курс по карьерному продвижению для людей с инвалидностью. Курс предусматривает не только стажировки, но и помощь в трудоустройстве.

— Мы широко и активно вовлекаемся в эту работу. У нас учатся около 200 студентов с инвалидностью. Среди них и слабовидящие, и слабослышащие, есть мальчик-колясочник, в этом году еще один поступил, — рассказала Наталья Савельева. — Но у нас есть проблема. У ВШЭ очень много зданий — 70. Среди них есть старые, которые еще не полностью оборудованы всем необходимым для такой категории студентов. В новых помещениях таких проблем нет.

По словам Савельевой, в самом университете учебный процесс организован и для слабовидящих, и для слабослышащих, есть учебные консультанты, есть сурдопереводчики. Но вот добраться до университета студенту-инвалиду порой очень непросто.

— Москва плохо приспособлена для инвалидов. У нас один студент-колясочник живет на «Студенческой», а учится на «Семеновской». Ему очень сложно было добираться. Поэтому сейчас мы оплачиваем ему такси, — сказала ученый секретарь ВШЭ. — Надо создавать условия, ребята должны учиться в хороших вузах, и среда не должна быть им в этом помехой.

Если посмотреть на результаты мониторинга, проведенного СДР, то самая дружелюбная среда для инвалидов (не только студентов) всё же создана в Москве, а также в Краснодарском крае и Татарстане.

Доступность объектов социальной инфраструктуры для граждан с ограниченными возможностями оценивается в тройке лидеров в 8,4 балла (Москва), 7,2 балла (Краснодарский край) и 6,8 балла (Татарстан). Неплохие показатели у Чечни — 6,2 балла, Белгородской области — 6 баллов и Тюменской области — 5,8 балла.

Хуже всего дела обстоят в Калмыкии — 1,6 балла, Чукотском АО — 1 балл и Республике Тыва — 1 балл.