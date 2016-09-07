Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

СК проводит проверку по факту гибели россиян в Норвегии

Двое жителей Калининградской области перевернулись на лодке

Калининградский следственный отдел Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту гибели двух жителей Калининградской области, которые отдыхали в Норвегии.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства происшедшего и примут законное и обоснованное решение в соответствии с действующим законодательством РФ, отмечает пресс-служба калининградского следственного отдела Северо-Западного СУ на транспорте.

По предварительным данным, россияне взяли в аренду лодку в популярном среди отдыхающих на севере Норвегии рыбацком поселке и отправились ловить рыбу, однако из-за шторма она перевернулась.

Ранее «Известия» писали, что в Норвегии скончались два россиянина, один турист погиб во время шторма, второй скончался в среду в больнице. Всего во взятой в аренду лодке, вышедшей на рыбалку из рыбацкого поселка Торсвог, находились четверо россиян и один гражданин Литвы.

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

СК проводит проверку по факту гибели россиян в Норвегии

Двое жителей Калининградской области перевернулись на лодке

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке