СК проводит проверку по факту гибели россиян в Норвегии

Двое жителей Калининградской области перевернулись на лодке
Калининградский следственный отдел Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту гибели двух жителей Калининградской области, которые отдыхали в Норвегии.
В ходе проверки следователи установят все обстоятельства происшедшего и примут законное и обоснованное решение в соответствии с действующим законодательством РФ, отмечает пресс-служба калининградского следственного отдела Северо-Западного СУ на транспорте.
По предварительным данным, россияне взяли в аренду лодку в популярном среди отдыхающих на севере Норвегии рыбацком поселке и отправились ловить рыбу, однако из-за шторма она перевернулась.
Ранее «Известия» писали, что в Норвегии скончались два россиянина, один турист погиб во время шторма, второй скончался в среду в больнице. Всего во взятой в аренду лодке, вышедшей на рыбалку из рыбацкого поселка Торсвог, находились четверо россиян и один гражданин Литвы.
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