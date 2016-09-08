МПК установит личность белоруса, вынесшего флаг России на Играх в Рио

Международный паралимпийский комитет (МПК) намерен провести расследование в отношении белорусской делегации после того как один из спортсменов пронес российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Спортивная организация собирается установить личность атлета, после чего будет принято решение о дисциплинарном взыскании.

Торжественная церемония открытия Игр прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» 7 сентября. Во время шествия спортсменов, один из членов сборной Белоруссии достал флаг России и прошел с ним около четверти круга стадиона, после чего флаг был конфискован, передает «Спорт-Экспресс».

Belarus team carry a Russian flag into #rio2016 #paralympics opening ceremony in support of banned Russian squad pic.twitter.com/gpV9L3KfA5 — Rob Maul (@Rob_Maul) 7 сентября 2016 г.

23 августа председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель заявил, что возьмет на церемонию открытия российский флаг в знак солидарности. Однако он отметил, что спортсмены не будут нести флаг на параде — его будет держать он сам, сидя в гостевой ложе.

Напомним, 7 августа МПК принял решение отстранить российских спортсменов от Игр в Рио-де-Жанейро. По словам функционеров, основанием для принятия решения стало расследование независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, которая выявила, что в период с 2012 по 2015 год якобы были подменены допинг-пробы 35 спортсменов из сборной РФ. При этом имена спортсменов до сих пор не были преданы огласке.

В России приняли решение о проведении альтернативных соревнований.



Паралимпиада-2016 пройдет с 8 по 18 сентября. В соревнованиях в общей сложности примут участие 4300 спортсменов. Турниры пройдут на тех же площадках, что предназначались для участников ОИ. В Рио-де-Жанейро будут разыграны 528 комплектов медалей в 22 видах спорта.

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