Демонстрация флага РФ на Паралимпиаде — это позиция властей Белоруссии

Руководство Белоруссии и лично президент Александр Лукашенко разделяют позицию паралимпийской делегации страны, продемонстрировавшей на Играх в Рио российский флаг.



«Эту инициативу делегации Паралимпийского комитета Белоруссии, эту позицию руководство страны разделяет. Это и государственная позиция тоже», — сказала пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт.

Напомним, церемония открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро состоялась 7 сентября на стадионе «Маракана». Во время парада спортсменов один из представителей белорусской делегации развернул на стадионе российский флаг. Атлет прошел с ним несколько десятков метров, после чего флаг был конфискован.



Ранее глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель назвал отстранение российских спортсменов от Игр самым неправильным шагом за всю историю паралимпийского движения.



Международный паралимпийский комитет решил отстранить российских спортсменов от Игр в Рио на основании расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, которая выявила, что в период с 2012 по 2015 год якобы были подменены допинг-пробы 35 спортсменов из сборной РФ.

«Известия» писали о том, что соревнования для российских паралимпийцев пройдут в Подмосковье 7−8 сентября.

