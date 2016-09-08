Песков прокомментировал сообщения о «последнем предложении» США по САР

Пресс-секретарь президента России отметил, что информация не совсем соответствует действительности
Информация, распространенная СМИ о «последнем предложении» президента США Барака Обамы президенту России Владимиру Путину по Сирии, не совсем соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на встрече с журналистами в четверг.
«Публикация не полностью соответствует действительности. Действительно, сирийская тема весьма детально обсуждалась двумя президентами на встрече в Ханчжоу. Еще более детально она обсуждалась министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем Джоном Керри», — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что в настоящий момент Россия и США проводят обсуждение документа по Сирии, однако он не финализирован, некоторое вопросы пока остаются нерешенными.
«Там действительно идет речь о некоем документе, о чем, собственно, упоминал президент. Однако он пока еще не финализирован. Не финализирован, потому что оставались некоторые несогласованные вопросы. Работа продолжается», — сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что обсуждение между двумя странами может проходить только в формате компромисса, который пока не достигнут по некоторому количеству вопросов.
Напомним, в четверг американское издание The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей Белого дома сообщило о том, что президент США Барак Обама сделал «последнее предложение» по Сирии российскому лидеру Владимиру Путину в ходе встречи политиков на саммите G20 в китайском Ханчжоу 5 сентября. В материале уточнялось, что Вашингтон ждет ответа в ближайшие несколько дней.
Ранее сообщалось, что на встрече в минувший понедельник на саммите «группы двадцати» в китайском Ханчжоу стороны не смогли выработать единый подход по урегулированию сирийского кризиса.
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