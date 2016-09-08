Дональд Трамп защитит США «секретным планом»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у него существует секретный план по изменению национальной безопасности в целом и по борьбе с «Исламским государством» (ИГИЛ, деятельность организации запрещена в РФ) в частности. По словам миллиардера, последние годы Вашингтон проводил «самую глупую» внешнюю политику и только ему по силам «сделать Америку снова великой».

— Сложно оценивать всерьез заявления кандидатов в президенты. Обратим внимание, что Россия на это уже отреагировала: несмотря на отношение, надо ориентироваться на то, что говорит избранный президент, а не кандидат в президенты. Трампу присущ популизм. Генеральная идея его речи о национальной безопасности — доказать в каждом предложении, что Хиллари Клинтон недостойна быть американским главнокомандующим, — пояснил «Известиям» политолог, эксперт «Валдая» Павел Шариков.

По словам Трампа, система национальной безопасности США за время президентства Барака Обамы пришла в упадок и лишь он знает, как восстановить былое могущество, поскольку его соперник от демократов Хиллари Клинтон продолжит политику нынешней администрации. Кроме того, Клинтон, будучи госсекретарем, сама приложила руку к сложившейся ситуации, считает республиканец, и «иногда кажется, что на Ближнем Востоке не было страны, в дела которой Клинтон не хотела бы вмешаться или кого-нибудь свергнуть», сообщает NBC News.

«Ее разрушительная политика вынудила миллионы людей покинуть свои дома. И она пригласила этих людей в США без какого-либо плана проверить их на предмет безопасности», — обрушился на свою соперницу политик.

По словам Трампа, его внешняя политика будет основываться «на дипломатии, а не разрушении», что поможет прийти к «стабильному миру с минимальным количеством конфликтов, в котором будет больше согласия». Республиканец добавил, что действия Клинтон и Обамы привели к «деградации» оборонной системы США в тот момент, когда Вашингтон и его союзники столкнулись с самыми сложными вызовами, когда-либо существовавшими.

Трамп неоднократно заявлял, что главная угроза человечеству сейчас исходит от ИГИЛ. И поскольку террористические вызовы напрямую затрагивают нацбезопасность, то и выстраивать новую систему необходимо с победы над исламистами. Поскольку Обаме не удалось уничтожить джихадистов, Трамп готов взять на себя обязательство разобраться с ИГИЛ. Для этого у него есть собственный «секретный план». В чем заключается этот план, республиканец рассказывать отказался, пояснив, что имеет «хорошие шансы на победу» и не собирается «раскрывать врагам свои планы».

Делая выводы из речи Трампа, аналитики предполагают, что «секретный план» — это прежде всего разворот во внешней политике. Республиканец любит подчеркивать, что считает себя «прекрасным переговорщиком». Учитывая многочисленные реверансы миллиардера в сторону России и президента Владимира Путина, скорее всего, Трамп рассчитывает на реальную кооперацию с Москвой в войне с исламистами. Если Кремлю и Белому дому удастся прийти к общему знаменателю по главной проблеме Ближнего Востока, то решение проблемы ИГИЛ не заставит себя долго ждать. А значит, угрозы национальной безопасности США автоматически сократятся.





Кроме того, Трамп уже давал понять, что США необходимо тратить больше денег на свою безопасность и меньше вкладывать в поддержку союзников в Европе. Миллиардер даже грозился провести реформирование НАТО, чем крайне обеспокоились некоторые страны ЕС. По мнению республиканца, членам альянса следует увеличить финансирование НАТО, а США, напротив, сократить. Если он действительно добьется подобной реформы, то это может перекроить весь внешнеполитический курс Запада. Таким образом, идея Трампа заключается в защите Америки не на далеких подступах, а непосредственно на своих границах. Например, политик давал понять, что украинский кризис не несет непосредственной угрозы нацбезопасности США, в отличие от сирийского. Поэтому одна из особенностей его заявленной стратегии — расстановка приоритетов.

И всё же многие эксперты сомневаются в том, что кандидату от республиканцев дадут проводить подобную политику. Как нет и уверенности в том, что Дональд Трамп будет придерживаться подобной риторики в случае избрания его президентом.

— Трамп пытается говорить вещи на потребу дня, в том числе и по поводу России. В его речах присутствует бессистемность, но он всё время ловит настроение толпы. Проблема в том, что у американцев некого выставить — ни у демократов, ни у республиканцев. И с кем предстоит иметь дело Москве, большой вопрос, — отметил «Известиям» заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Кременюк.

