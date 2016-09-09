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Сирия просит РФ не соглашаться на предложение США по бесполетной зоне

Американцы предложили России «ливийский вариант» соглашения по взаимодействию в Сирии

Фото: ТАСС/Zuma/Louai Barakat/Imageslive

Дамаск никогда не согласится с положениями плана по взаимодействию в Сирии, который США предлагают России, поскольку они прямым образом затрагивают суверенитет страны. Об этом «Известиям» заявил депутат Народного совета (парламента) Сирии, член правительственной делегации на переговорах в Женеве Мухаммед Хайр аль-Аккам.

— Разумеется, мы не согласимся. Никто не имеет права запрещать сирийской армии преследовать террористов на своей территории. Любые договоренности, накладывающие ограничения на возможности правительственных сил по противодействию экстремизму, недопустимы. Цель таких предложений американской стороны — отсрочить окончательную победу армии в Алеппо, где, к слову, [8 сентября] удалось полностью освободить район Рамуса (примыкает к юго-западной части города. — «Известия»). В целом этот план напрямую затрагивает суверенитет Сирии, а потому является незаконным, — заявил Мухаммед Хайр аль-Аккам.

Американская газета «Вашингтон пост» 7 сентября опубликовала выдержки из плана по взаимодействию в Сирии (и, в частности, в районе Алеппо), который США предложили России. По данным издания, 5 сентября основные положения документа были озвучены президентом Бараком Обамой на саммите G20 в Китае во время встречи с Владимиром Путиным и являются последним предложением Вашингтона по достижению соглашения.

В соответствии с планом в Сирии предполагается полное прекращение огня и доставка гуманитарной помощи нуждающимся в ней лицам. Вслед за этим сирийская военная авиация должна полностью прекратить полеты, после чего американские ВВС совместно с российскими ВКС смогут приступить к нанесению скоординированных ударов по позициям боевиков, в том числе террористам из группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», деятельность организации запрещена в России).

Что касается Алеппо, то издание приводит выдержки из предложений, сформулированных на прошлой неделе спецпосланником США по Сирии Майклом Ратни. Там наряду с прекращением огня предполагается отвод сирийских войск на один километр от дороги Кастилло на севере Алеппо, по которой боевики до взятия города в кольцо получали припасы, оружие и подкрепление. Кроме того, правительственные части должны покинуть и юго-западные пригороды, в том числе Рамусу, где в последние недели шли наиболее ожесточенные бои. В обоих районах должны быть созданы демилитаризованные зоны. Как и в случае с другими частями страны, под Алеппо, согласно плану, будут также прекращены полеты сирийской боевой авиации.

По словам сирийского бригадного генерала в отставке Али Максуда, если Россия согласится с этими предложениями, США превратят поражение своих подопечных из так называемой умеренной оппозиции в победу.

— В последнее время сирийская армия провела ряд наступательных операций в юго-западных пригородах Алеппо, в результате которых боевиков «Джабхат Фатх аш-Шам» удалось выбить из нескольких стратегически важных районов. Кроме того, ранее войска перекрыли дорогу Кастилло, по которой шло снабжение террористов на востоке Алеппо. Экстремисты оказались в очень непростом положении, а потому США своими инициативами пытаются их спасти. Разумеется, Сирия никогда не согласится с предложенным ими планом. И будет очень странно, если на сотрудничество с американцами пойдет Россия, поскольку в этом случае Вашингтон обратит поражения своих подопечных в Алеппо в важную победу, — говорит Али Максуд.

Собеседник «Известий» также подчеркивает, что создание демилитаризованных районов и установление бесполетной зоны для авиации страны являются нарушением суверенитета Сирии, в связи с чем американские предложения с точки зрения международного права не могут быть приняты.

Публикацию в «Вашингтон пост» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который указал, что она «не полностью соответствует действительности и работа над окончательным вариантом продолжается».

Как бы то ни было, Россия будет крайне настороженно относиться к предложениям США, заверил «Известия» член комитета Госдумы по международным делам Анвар Махмутов.

— Мы уже много раз обжигались на таких инициативах. Территория Сирии является суверенной и неделимой. Создание неких зон с особыми формами управления приведет к тому, что образовавшийся после отвода правительственных войск вакуум заполнят боевики. В итоге Алеппо вновь превратится в центр терроризма. Что касается бесполетной зоны, то это попытка повторить ливийский сценарий на сирийской территории, — подчеркивает Анвар Махмутов.

Депутат отмечает, что вместо изобретения каких-либо планов американцам стоит сосредоточиться на реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее. А это прежде всего проведение конструктивного диалога в Женеве и выработка принципов урегулирования конфликта, что подопечные США всячески саботируют.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Сирия просит РФ не соглашаться на предложение США по бесполетной зоне

Сирия просит РФ не соглашаться на предложение США по бесполетной зонеАмериканцы предложили России «ливийский вариант» соглашения по взаимодействию в Сирии

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