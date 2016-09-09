Сирия просит РФ не соглашаться на предложение США по бесполетной зоне

Дамаск никогда не согласится с положениями плана по взаимодействию в Сирии, который США предлагают России, поскольку они прямым образом затрагивают суверенитет страны. Об этом «Известиям» заявил депутат Народного совета (парламента) Сирии, член правительственной делегации на переговорах в Женеве Мухаммед Хайр аль-Аккам.

— Разумеется, мы не согласимся. Никто не имеет права запрещать сирийской армии преследовать террористов на своей территории. Любые договоренности, накладывающие ограничения на возможности правительственных сил по противодействию экстремизму, недопустимы. Цель таких предложений американской стороны — отсрочить окончательную победу армии в Алеппо, где, к слову, [8 сентября] удалось полностью освободить район Рамуса (примыкает к юго-западной части города. — «Известия»). В целом этот план напрямую затрагивает суверенитет Сирии, а потому является незаконным, — заявил Мухаммед Хайр аль-Аккам.

Американская газета «Вашингтон пост» 7 сентября опубликовала выдержки из плана по взаимодействию в Сирии (и, в частности, в районе Алеппо), который США предложили России. По данным издания, 5 сентября основные положения документа были озвучены президентом Бараком Обамой на саммите G20 в Китае во время встречи с Владимиром Путиным и являются последним предложением Вашингтона по достижению соглашения.

В соответствии с планом в Сирии предполагается полное прекращение огня и доставка гуманитарной помощи нуждающимся в ней лицам. Вслед за этим сирийская военная авиация должна полностью прекратить полеты, после чего американские ВВС совместно с российскими ВКС смогут приступить к нанесению скоординированных ударов по позициям боевиков, в том числе террористам из группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», деятельность организации запрещена в России).

Что касается Алеппо, то издание приводит выдержки из предложений, сформулированных на прошлой неделе спецпосланником США по Сирии Майклом Ратни. Там наряду с прекращением огня предполагается отвод сирийских войск на один километр от дороги Кастилло на севере Алеппо, по которой боевики до взятия города в кольцо получали припасы, оружие и подкрепление. Кроме того, правительственные части должны покинуть и юго-западные пригороды, в том числе Рамусу, где в последние недели шли наиболее ожесточенные бои. В обоих районах должны быть созданы демилитаризованные зоны. Как и в случае с другими частями страны, под Алеппо, согласно плану, будут также прекращены полеты сирийской боевой авиации.

По словам сирийского бригадного генерала в отставке Али Максуда, если Россия согласится с этими предложениями, США превратят поражение своих подопечных из так называемой умеренной оппозиции в победу.

— В последнее время сирийская армия провела ряд наступательных операций в юго-западных пригородах Алеппо, в результате которых боевиков «Джабхат Фатх аш-Шам» удалось выбить из нескольких стратегически важных районов. Кроме того, ранее войска перекрыли дорогу Кастилло, по которой шло снабжение террористов на востоке Алеппо. Экстремисты оказались в очень непростом положении, а потому США своими инициативами пытаются их спасти. Разумеется, Сирия никогда не согласится с предложенным ими планом. И будет очень странно, если на сотрудничество с американцами пойдет Россия, поскольку в этом случае Вашингтон обратит поражения своих подопечных в Алеппо в важную победу, — говорит Али Максуд.

Собеседник «Известий» также подчеркивает, что создание демилитаризованных районов и установление бесполетной зоны для авиации страны являются нарушением суверенитета Сирии, в связи с чем американские предложения с точки зрения международного права не могут быть приняты.

Публикацию в «Вашингтон пост» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который указал, что она «не полностью соответствует действительности и работа над окончательным вариантом продолжается».

Как бы то ни было, Россия будет крайне настороженно относиться к предложениям США, заверил «Известия» член комитета Госдумы по международным делам Анвар Махмутов.

— Мы уже много раз обжигались на таких инициативах. Территория Сирии является суверенной и неделимой. Создание неких зон с особыми формами управления приведет к тому, что образовавшийся после отвода правительственных войск вакуум заполнят боевики. В итоге Алеппо вновь превратится в центр терроризма. Что касается бесполетной зоны, то это попытка повторить ливийский сценарий на сирийской территории, — подчеркивает Анвар Махмутов.

Депутат отмечает, что вместо изобретения каких-либо планов американцам стоит сосредоточиться на реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее. А это прежде всего проведение конструктивного диалога в Женеве и выработка принципов урегулирования конфликта, что подопечные США всячески саботируют.