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Четверг,
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Кремль прокомментировал статью о «последнем предложении» США по Сирии

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не всё в публикации The Washington Post соответствует действительности

Москва и Вашингтон продолжают поиск компромиссов по некоторым вопросам урегулирования в Сирии. Работа над совместным документом продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию в газете The Washington Post.

Издание ранее написало, что президент США Барак Обама сделал «последнее предложение» по Сирии российскому лидеру Владимиру Путину в ходе встречи политиков в Ханчжоу 5 сентября. У Вашингтона якобы заканчивается терпение в сирийских переговорах, поэтому ответа Кремля на «последнее предложение» американцы ждут в ближайшие несколько дней.

«Не совсем, не полностью соответствует действительности эта публикация. Действительно, сирийская тема весьма детально обсуждалась двумя президентами, еще более детально она обсуждалась министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри. Речь идет о некоей договоренности, некоем документе, который упоминался президентом, но который, однако, еще не финализирован, потому что оставались некоторые несогласованные вопросы», — подчеркнул Песков.

Ранее «Известия» сообщали, что в ближайшие дни должна состояться очередная встреча между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой Госдепартамента США Джоном Керри по сирийскому урегулированию.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Войскам официальных властей противостоят банды боевиков, наиболее влиятельными из которых являются запрещенные в России и ряде стран террористические группировки ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» (сменившая название на «Джебхат Фатах аш-Шам»). По данным ООН, в конфликте погибло уже более 220 тыс. человек.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Кремль прокомментировал статью о «последнем предложении» США по Сирии

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не всё в публикации The Washington Post соответствует действительности

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