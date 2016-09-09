После встречи президентского комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) со спикером Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным голландский парламентарий Тини Кокс дал интервью корреспонденту «Известий» Ангелине Галаниной, в котором высказал надежду, что вскоре российская делегация вновь появится в Страсбурге. Он также рассказал, как в Европе изменилось отношение к российским выборам и признает ли ассамблея результаты выборов в Крыму.

— Как прошли переговоры членов ПАСЕ с председателем нижней палаты Сергеем Нарышкиным? Каковы итоги встречи?

— Я очень надеюсь, что со следующего года Российская Федерация будет принимать участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Верю, что сложившаяся ненормальная ситуация урегулируется, и один из самых крупных членов Европейского совета — Россия — будет представлен в ПАСЕ.

— Что вы думаете по поводу отказа отдельных делегаций наблюдать за российскими выборами?

— Я не могу ответить за них, но что касается ПАСЕ, то нас на эти выборы не пригласили. Этот вопрос мы тоже затронули на встрече с Сергеем Нарышкиным: поинтересовались, сможем ли отправить в Россию свою группу наблюдателей, нам было отказано.

— Вы были главой миссии наблюдателей ПАСЕ на прошлых выборах в Госдуму и уже ознакомились с работой нового состава ЦИК РФ. Что-то изменилось? Какую оценку можете дать российской избирательной кампании-2016?

— Она развивается в положительном ключе, предстоящие выборы будут отличаться от предыдущих более качественным уровнем организации. О своих надеждах на эту кампанию я уже говорил новому председателю ЦИК. Мне есть с чем сравнить. Когда в 2011 году я работал в России, всё было не очень хорошо устроено. Отметил это в своем отчете, который передал господину Нарышкину. Ознакомившись с ним, он сказал, что отчет не очень приятен, но корректен.

А сейчас я вижу, что Центральная избирательная комиссия стала независимой и свободной. Считаю, что президент Владимир Путин поступил мудро, выбрав председателем ЦИК именно Эллу Памфилову. Всё было иначе, когда эту должность занимал Владимир Чуров. В его времена ЦИК была подвластной, ее действия были запутанны. В системе царил полный хаос.

— Есть что-нибудь еще положительное в этих выборах, помимо самостоятельности ЦИК?

— Важно, что в выборном процессе задействованы силы разных политических партий. Но гораздо важнее даже не это, а соблюдение демократических принципов — право голоса должно быть у каждого. И если кто-то из избирателей захочет выразить недовольство процедурой голосования и выйти с протестом на улицу, то это его право. И отношение к людям со стороны политиков должно быть, как к своим детям.

— Вы упомянули демократические принципы. Представляет ли интерес для европейских стран опыт нашей избирательной системы?

— Демократия в принципе, с одной стороны, проста, а с другой — нелегка. Даже если вы применяете демократические принципы в рамках своей семьи — это непросто, а в рамках страны — во много раз сложнее.

Конечно, нам интересно, как демократия развивается в России, не менее интересно будет узнать, как пройдет ваше голосование. По завершении выборов чрезвычайный и полномочный посол, член ЦИК Василий Лихачев приедет по нашему приглашению в Страсбург, чтобы рассказать, как прошла кампания. Через такого рода сотрудничество ПАСЕ и ЦИК подведут какие-то итоги, дадут друг другу рекомендации.

— Признает ли ПАСЕ выборы в Крыму?

— Они состоятся, и это факт. Я представляю себе эту картину, как крымчане придут на избирательные участки и опустят в урны свои бюллетени. Это будет, но, согласитесь, результаты голосования в Крыму не окажут большого влияния на результаты в целом. Это комплексный вопрос, но я убежден, что присоединение полуострова к РФ — нарушение норм международного права. И в то же время я вижу, что большинство проживающих там людей хотят быть частью России. То есть, с одной стороны, мы имеем упомянутую ранее демократию, а с другой — международное право. Это вызов для нас, для политиков: мы понимаем, что когда на чаше весов лежит мнение народа и закон, то нужно искать компромисс. Решение этой проблемы будет найдено.

Аналогичная ситуация сложилась и в Косово, независимость этой самопровозглашенной республики от Сербии признали только 109 стран, а для того чтобы получить статус суверенного государства от ООН, нужно заручиться поддержкой 193 стран — членов всемирной организации и рекомендацией Совета Безопасности. А граждане Косово для себя давно всё решили — они хотят быть отдельно от Сербии. Мы на площадке ПАСЕ пытаемся разрешить спор международного права и человеческого волеизъявления.

Есть в мире и другие проблемные точки. Например, Нагорный Карабах. Там тоже нужно решать вопрос. Да, жизнь сложна, но была бы она легкой, народ бы не нуждался в политиках.

— Что вы думаете по поводу применения на выборах технических средств контроля — видеокамер, электронных урн (КОИБ), устройств сенсорного голосования (КЭГ)?

— Все эти нововведения, безусловно, хороши, мне еще с Чуровым приходилось дискутировать на этот счет. Он демонстрировал мне, какое Россия имеет современное техническое оснащение, и я тогда ему сказал, что в моей стране такого нет. И гаджеты не главное. В основе должно лежать прежде всего доверие к системе. В Европе меньше правил, нежели в России, и в плане организации выборов всё гораздо проще. Я, например, могу сфотографировать свой бюллетень на iPhone и показать всем эту фотографию.

