Радиационный фон в Приморье после ядерных испытаний КНДР не повышен

Радиационный фон в Приморье не повышен после ядерный испытаний в Северной Корее. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, говорить об этом нет оснований, передает «РИА Новости».

Напомним, около 09.30 по местному времени в пятницу в КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой около 5,0. Позже власти Южной Кореи и Японии заявили о проведении КНДР очередных ядерных испытаний. При этом южнокорейские военные сообщили о мощности взрыва в 10 килотонн. Специалисты отметили, что в случае подтверждения этих данных испытания станут крупнейшими в истории КНДР.

Между тем, по данным силовых структур России, предполагаемая мощность ядерного заряда могла составлять порядка 30 килотонн.

Позднее в пятницу северокорейские власти заявили о том, что намерены продолжать наращивать ядерный потенциал страны, а также о том, что КНДР способна оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.