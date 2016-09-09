Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Радиационный фон в Приморье после ядерных испытаний КНДР не повышен

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре

Радиационный фон в Приморье не повышен после ядерный испытаний в Северной Корее. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, говорить об этом нет оснований, передает «РИА Новости».

Напомним, около 09.30 по местному времени в пятницу в КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой около 5,0. Позже власти Южной Кореи и Японии заявили о проведении КНДР очередных ядерных испытаний. При этом южнокорейские военные сообщили о мощности взрыва в 10 килотонн. Специалисты отметили, что в случае подтверждения этих данных испытания станут крупнейшими в истории КНДР.

Между тем, по данным силовых структур России, предполагаемая мощность ядерного заряда могла составлять порядка 30 килотонн.

Позднее в пятницу северокорейские власти заявили о том, что намерены продолжать наращивать ядерный потенциал страны, а также о том, что КНДР способна оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.

Написать комментарий
Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Радиационный фон в Приморье после ядерных испытаний КНДР не повышен

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Валерий Доронкин

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке