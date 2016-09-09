Делегация FIFA назвала удобным стадион к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

Организаторы также обсудили вопросы обустройства инфраструктуры
Эксперты делегации FIFA назвали удобным для зрителей новый футбольный стадион, строящийся в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018. Инспекторы не выявили никаких проблем со строительством стадиона. Болельщики смогут комфортно следить за игрой из любой точки.
По словам директор Департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, организаторы обращают внимание не только на подготовку стадиона, анализу подвергается все, с чем болельщики столкнутся в городе.
«Нас интересует, где и как они будут проводить время. Я имею в виду организацию фанзон, строительство гостиниц, ну и главное, для города, конечно - это наладить работу аэропорта», – приводит его слова ОТР.
Представители оргкомитета «Россия-2018» также оценили подготовку к чемпионату мира положительно.
Несмотря на то, что не все гостиницы еще достроены, по мнению властей Ростова-на-Дону, для размещения болельщиков их должно хватить.
Напомним, «Ростов» обратился к своим болельщикам воздержаться от проявлений расизма. Соответствующее обращение размещено на официальном сайте клуба.
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