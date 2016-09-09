В Кремле не комментируют изданный в ПМР указ о присоединении к РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не станет комментировать изданный в Приднестровье указ, согласно которому в ПМР должна начаться подготовка к присоединению к Российской Федерации.



«Я не могу ответить на этот вопрос, мне неизвестно о какой-либо реакции (Кремля). Нужно понимать, на чем основываются такие действия», — сказал Песков.



Он отметил, что, не зная деталей, подобные инициативы комментировать нельзя.



Напомним, президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук издал указ, который называется «О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года».



В тексте документа сообщается, что 97,2% граждан поддержали независимость Приднестровья и последующее свободное присоединение к России.



В свою очередь, в Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии назвали изданный в ПМР указ вызывающим и недействительным.



Приднестровье провозгласило независимость от Молдавской ССР в 1990 году на фоне событий «парада суверенитетов» и распада СССР, а после вооруженного конфликта в 1992 году полностью отделилась от Молдавии.

