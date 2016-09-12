Крым и Краснодар могут стать №1 по винным турам

В Грузии под эгидой Всемирной туристкой организации ООН (UNWTO) прошла первая Глобальная конференция, посвященная винному туризму. Выбор страны для проведения такой встречи вряд ли вызывает вопросы. Грузия — один из мировых центров виноделия. Часть сессий конференции проходила в Кахетии — главном виноградарском регионе страны.

На мероприятие съехались 250 делегатов из 42 стран мира, в том числе генеральный секретарь Всемирной туристской организации при ООН Талеб Рифай.

Поехала в Грузию и российская делегация. Замглавы Ростуризма Роман Скорый рассказал «Известиям», что мероприятие было организовано на высоком уровне. А традиционное грузинское гостеприимство, застолья, вкусная еда и вино запомнятся многим зарубежным участникам на всю жизнь.

— Грузины шутят: если есть хорошее вино — есть хорошая еда. Если есть хорошая еда — есть много хороших друзей. Если есть много хороших друзей — весь мир у тебя в друзьях, — говорит замглавы Ростуризма. — Таким образом, вино становится элементом народной дипломатии и продвижения Грузии на международной арене. Грузины умеют произвести впечатление и из простой продажи вина сделать настоящий праздник. Этому нам бы не мешало у них поучиться.

Роман Скорый не видит ничего страшного в том, чтобы «заимствовать лучшее», приводя в пример Южную Корею, которая раньше сильно отставала от соседней Японии в технологическом плане, но сейчас по ряду показателей даже опережает.

В России, по его словам, традиции виноделия тоже очень богатые. Проблема в недостаточном продвижении. Упор предстоит делать на рекламу и маркетинг. Большой потенциал, как в сфере производства вина, так и в сфере винного туризма есть у Крыма, Краснодарского края, республик Северного Кавказа. Об этом в разговоре с российским представителем говорил и генсек Всемирной туристской организации Талеб Рифай.

А благодаря тому, что Россия намного больше Грузии, обладает большим количеством достопримечательных мест, у нас даже есть преимущество. Ростуризм сейчас прорабатывает вопрос о том, как грамотно объединить винный туризм с культурным и историческим.

Что касается продвижения, в будущем в России должны пройти не менее масштабные конференции по продвижению отдельных регионов страны и их сильных сторон, чем нынешняя в Грузии. Для винного туризма в качестве мест проведения таких встреч рассматривают Крым и Северный Кавказ.

— Очень важный элемент продвижения — «сарафанное радио», — считает Роман Скорый. — Сейчас в Грузию съехались люди из 42 стран мира. Часть из них раньше даже не знала о существовании такой страны. Часть знала, но никогда там не была. Теперь они вернутся домой и расскажут о грузинском гостеприимстве и вине всем своим коллегам, родственникам и знакомым. Мы должны сделать у себя что-то подобное и даже более масштабное.

В конце концов у России есть все шансы не только обойти грузин, но со временем стать лидерами по винному туризму, верят в Ростуризме. На это может уйти пять-восемь лет при планомерной и целенаправленной работе.

— Вино у нас уже есть. Потенциал хороший. Это и Абрау-Дюрсо, и другие известные марки. Другое дело, что мы должны проводить больше мероприятий по его популяризации. Тогда, будьте уверены, многие клише о том, что в России не пьют вино, предпочитая исключительно крепкий алкоголь, и т.д., будут меняться. И всего это можно добиваться маркетинговыми средствами, — пояснил он.

По словам генерального директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, за счет рекламы и маркетинга вполне реально как изменить предпочтения в сфере потребления спиртных напитков внутри страны, так и изменить ситуацию с продвижением российских вин и винного туризма на международной арене.

— Винный туризм на Западе — это огромный бизнес. Десятки миллионов людей посещают винодельческие регионы и винодельческие заводы Италии, Испании, Франции, США. В России есть все предпосылки к этому, мы обладаем великолепной продукций высокого качества. Надо больше развивать это направление и по-настоящему превращать его в бизнес, — рассказал Вадим Дробиз «Известиям».

Также эксперт объяснил, почему россияне мало пьют вина по сравнению с пивом и крепким алкоголем.

— В советское время, к 1980 году, потребление винодельческой продукции равнялось 21 л на душу населения в год. Сегодня — около 4 л. В секторе слабоалкогольной продукции вино почти полностью вытеснено пивом. Судите сами: в 1995 году пиво россияне потребляли на уровне 15 л в год, а к 2007 году — уже 82 л. То есть потребление пива за 12 лет выросло в стране в 5,5 раза! Это, конечно, уникальное явление. Сейчас мы потребляем 61 л пива на душу населения в год, но это тоже большая цифра, — рассказал он.

Вытеснение вина пивом объясняется тем, что Россию «захватили» крупные пивоваренные международные компании. А традиционно популярный у нас крепкий алкоголь также «задвинул» вино на задний план из-за общей неблагоприятной политической и экономической ситуации в стране. Кризис конца 1980-х, 1990-х и конца нулевых, как и любые кризисы, способствует обращению населения к таким средства от депрессии, как крепкий алкоголь.