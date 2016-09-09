СК проводит проверку инцидента с поездом под Саратовом

Следователи Южного следственного управления СК РФ начали проверку по факту обрушения железнодорожного моста через реку на перегоне в Петровском районе Саратовской области. В результате инцидента опрокинулись пять вагонов грузового поезда с зерном.

В данный момент проводится доследственная проверка по факту схода и падения в реку пяти вагонов-зерновозов на перегоне Аткарск — Петровск. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника главы Южного следственного управления СК РФ Нелли Аверкову.

По предварительным данным следователей, причиной схода вагонов с рельсов могло послужить разрушение железнодорожного моста.

СК уже удалось установить, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в пятницу в 15.40 мск, когда состав ехал по железнодорожному мосту через реку Березовка.

«Произошел сход пяти вагонов-зерновозов, в результате два вагона упали в реку, еще два— в кювет, а еще один вагон сошел с рельсов», — уточнила Аверкова.

По результатам проверки следователи примут соответствующее процессуальное решение.

Ранее «Известия» писали, что вагоны могли опрокинуться в реку под Саратовом из-за подмыва рельсов. Тогда же сообщалось, что с рельсов сошли восемь вагонов из 16 и обрушился мост.