СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на фельдъегерей

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников фельдъегерской службы на дороге, ведущей из аэропорта Домодедово в Москву.

Как сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Московской области, около 12:00 на участке дороги, ведущей из аэропорта Домодедово в российскую столицу, шестеро неизвестных совершили нападение на автомобиль фельдъегерской службы, в котором находились четверо фельдъегерей, а также один водитель. По данным ведомства, злоумышленники отогнали автомобиль на территорию поселка Чурилково на окраине Домодедова, где, распылив баллончик с газом в лицо сотрудникам, похитили у них четыре табельных пистолета. Помимо оружия, преступники забрали спецпочту и личные вещи пострадавших.

«По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также устанавливаются все обстоятельства случившегося»,- приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее «Известия» писали, что жители Домодедовского района Московской области обнаружили оружие, которые неизвестные похитили в пятницу при нападении на фельдъегерей в подмосковном Домодедово.

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