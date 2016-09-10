Авиация обеспечит хорошую погоду в День города в Москве

Во время празднования Дня города в Москве хорошую погоду, в случае необходимости, обеспечит авиация. К вылету уже готовы восемь самолетов.

«В настоящее время специалисты приступили к метеорологической «разведке», чтобы оценить погодные условия как вблизи Москвы, так и на дальних подходах к ней», - приводит ТАСС сообщение диспетчерской столичного авиаузла.

По данным агентства, планируется использовать самолеты Як-42, Ан-26 и Ан-12. Они вылетят на метеоразведку, по итогам которой будет принято решение о разгоне облаков при помощи гранулированной углекислоты, жидкого азота и йодистого серебра.

По традиции облака над столицей разгоняют в День Победы, День России и День города.

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