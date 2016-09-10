Суд арестовал полковника МВД Захарченко до 8 ноября

Врио главы управления «Т» антикоррупционного главка ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко арестован Пресненским судом Москвы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении своими должностными полномочиями и препятствии законной деятельности следователя. Врио начальника управления будет помещен под стражу до 8 ноября.

По данным следствия, Дмитрий Захарченко систематически получал взятки. В квартире обвиняемого было изъято около 9 млрд рублей, при этом его годовой доход составлял 3 млн рублей.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября», — приводит «РИА Новости» заявление судьи Татьяны Васюченко.

Кроме того, по материалам дела, Дмитрий Захарченко противодействовал следователям при проведении обыска на его рабочем месте. При этом обвиняемый отрицает свою вину и факт противодействия проведению следственных действий.

«Это не мои деньги. Ни фактически, ни теоретически эти деньги не имеют ко мне отношения. Я в этой квартире не был. Взятки я не брал. Денег в руках у меня никаких не было. Если разговор и был, то его можно воспринимать как «подкол», как юмор. Все обвинения мне неясны, доказательной базы в материалах нет», — заявил Дмитрий Захарченко в суде.

Читайте также:



СМИ: полковник Захарченко предупредил экс-главу «ВымпелКома» Слободина