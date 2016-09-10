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Суд арестовал полковника МВД Захарченко до 8 ноября

Врио начальника управления антикоррупционного главка МВД предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ

Врио главы управления «Т» антикоррупционного главка ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко арестован Пресненским судом Москвы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении своими должностными полномочиями и препятствии законной деятельности следователя. Врио начальника управления будет помещен под стражу до 8 ноября.

По данным следствия, Дмитрий Захарченко систематически получал взятки. В квартире обвиняемого было изъято около 9 млрд рублей, при этом его годовой доход составлял 3 млн рублей.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября», — приводит «РИА Новости» заявление судьи Татьяны Васюченко.

Кроме того, по материалам дела, Дмитрий Захарченко противодействовал следователям при проведении обыска на его рабочем месте. При этом обвиняемый отрицает свою вину и факт противодействия проведению следственных действий.

«Это не мои деньги. Ни фактически, ни теоретически эти деньги не имеют ко мне отношения. Я в этой квартире не был. Взятки я не брал. Денег в руках у меня никаких не было. Если разговор и был, то его можно воспринимать как «подкол», как юмор. Все обвинения мне неясны, доказательной базы в материалах нет», — заявил Дмитрий Захарченко в суде.

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Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Суд арестовал полковника МВД Захарченко до 8 ноября

Врио начальника управления антикоррупционного главка МВД предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ

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