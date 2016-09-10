МИД РФ ждет объяснений от Киева после отказа в проведении выборов в ГД

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин подчеркнул, что украинские власти должны детально изложить свою позицию по поводу такого серьезного решения
Россия ожидает официальных объяснений от властей Украины после заявления президента республики Петра Порошенко об отказе в проведении выборов в Госдуму РФ на территории страны, сообщил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
«Ждем официальных разъяснений, которые должны быть подробными и конкретными. Потому что это серьезный вопрос — проведение выборов в Госдуму на территории Украины. Мы должны понимать в деталях позицию украинских властей», — приводит ТАСС заявление Григория Карасина.
Ранее в субботу пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко написал в своем микроблоге в Twitter, что украинский лидер Петр Порошенко поручил главе МИДf республики Павлу Климкину проинформировать власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму «на украинской территории».
По мнению главы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Пушкова, решение Киева отражает антироссийскую направленность политики властей республики, и оно не сослужит добрую службу Украине.