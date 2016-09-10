МИД РФ ждет объяснений от Киева после отказа в проведении выборов в ГД

Россия ожидает официальных объяснений от властей Украины после заявления президента республики Петра Порошенко об отказе в проведении выборов в Госдуму РФ на территории страны, сообщил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Ждем официальных разъяснений, которые должны быть подробными и конкретными. Потому что это серьезный вопрос — проведение выборов в Госдуму на территории Украины. Мы должны понимать в деталях позицию украинских властей», — приводит ТАСС заявление Григория Карасина.

Ранее в субботу пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко написал в своем микроблоге в Twitter, что украинский лидер Петр Порошенко поручил главе МИДf республики Павлу Климкину проинформировать власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму «на украинской территории».

По мнению главы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Пушкова, решение Киева отражает антироссийскую направленность политики властей республики, и оно не сослужит добрую службу Украине.