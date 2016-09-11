Киев выдвинул РФ условия проведения выборов на Украине

В Министерстве иностранных дел Украины назвали условия, при которых Киев будет готов провести выборы в Госдуму в российских диппредставительствах. МИД заявил, что для этого РФ должна отказаться от выборов в Крыму и Севастополе, а также убрать из числа депутатов крымчан.

В МИД Украины заявили, что Россия должна вычеркнуть из федеральных списков крымских депутатов, которых на территории полуострова выдвинули российские политические партии, говорится в сообщении на сайте министерства.

«Проведение выборов депутатов Госдумы России в помещениях российских дипломатических представительств на Украине возможно исключительно после отказа российской стороны от проведения выборов на «оккупированных» территориях Украины», — сказано там.

Как писали «Известия», власти Украины в субботу поставили Москве условие для проведения на украинской территории выборов в Госдуму РФ. В частности, они потребовали взамен отменить голосование в Крыму и исключить крымчан из списка депутатов.

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