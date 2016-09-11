США потребовали от оппозиции Сирии соблюдать соглашение с РФ

Так называемая умеренная сирийская оппозиция должна подтвердить свою готовность выполнять соглашение, которое было заключено между Вашингтоном и Москвой по Сирии. Об этом заявил в письме спецпосланника США по Сирии Майкла Ратни.

В послании к оппозиции он заявил, что это перемирие должно стать более прочным, чем предыдущее, в этой связи очень важна готовность соблюдать соглашение. Ратни предупредил, что сотрудничество с группировкой "Джебхат Фатх аш-Шам» приведет к тяжелым последствиям, передает ТАСС.

Он также отметил, что соглашение США и России по Сирии дает реальный шанс сохранить множество сирийских жизней. К тому же, напомнил Ратни, перемирие вступает в силу одновременно с началом главного мусульманского праздника — Ид аль-Адха (Курбан-байрам) 12 сентября. Он предупредил, что любые нарушения режима прекращения огня будут рассматриваться на основе февральского соглашения.

Как писали «Известия», Майкл Ратни при этом допустил применение оппозицией оружия. По его словам, российско-американское соглашение по Сирии предполагает, что у вооруженной сирийской оппозиции есть право на самооборону в случае нападения на их позиции.

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